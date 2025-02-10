https://sarabic.ae/20250210/السفارة-الروسية-في-لبنان-تحتفل-بيوم-الدبلوماسي-الروسي-فيديو--1097646257.html
السفارة الروسية في لبنان تحتفل بيوم "الدبلوماسي الروسي"... فيديو
السفارة الروسية في لبنان تحتفل بيوم "الدبلوماسي الروسي"... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفلت السفارة الروسية في لبنان بيوم "الدبلوماسي الروسي"، والتي كرمت فيه القنصل الروسي الراحل أليكسي كروغلوف، الذي عمل في بداية القرن الـ 20 كآخر قنصل عام... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T16:00+0000
2025-02-10T16:00+0000
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ويتواجد ضريح القنصل الروسي في مدافن كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في الشويفات.وشارك في التكريم السفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبره، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة والناشطين والإعلاميين وغيرهم.وقال المستشار في السفارة الروسية في بيروت، أندريه مصطييف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "عيد الدبلوماسيين، والدبلوماسية شيء مهم، ونحن نهنئ الشعب اللبناني الصديق ببداية الاستقرار وانتهاء الحرب وانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للحكومة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
السفارة الروسية في لبنان تحتفل بيوم "الدبلوماسي الروسي"... فيديو
حصري
احتفلت السفارة الروسية في لبنان بيوم "الدبلوماسي الروسي"، والتي كرمت فيه القنصل الروسي الراحل أليكسي كروغلوف، الذي عمل في بداية القرن الـ 20 كآخر قنصل عام للإمبراطورية الروسية في القدس.
ويتواجد ضريح القنصل الروسي في مدافن كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في الشويفات.
وشارك في التكريم السفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبره، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة والناشطين والإعلاميين وغيرهم.
وقال السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، إن الدبلوماسي الراحل ساهم في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين شعب روسيا وشعوب الشرق الأوسط.
وقال المستشار في السفارة الروسية في بيروت، أندريه مصطييف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "عيد الدبلوماسيين، والدبلوماسية شيء مهم، ونحن نهنئ الشعب اللبناني الصديق ببداية الاستقرار وانتهاء الحرب وانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للحكومة".