https://sarabic.ae/20250210/تايفون-كيه-الروسية-مدرعة-مهام-خاصة-بقدرات-خارقة-1097644419.html
"تايفون كيه" الروسية.. مدرعة مهام خاصة بقدرات خارقة
"تايفون كيه" الروسية.. مدرعة مهام خاصة بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تصنف "تايفون - كيه" ضمن مركبات المهام المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في مهام الدعم اللوجستي ونقل العتاد العسكري والوحدات الخاصة. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T14:52+0000
2025-02-10T14:52+0000
2025-02-10T14:52+0000
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وتمثل مركبة مثالية لمهام حفظ السلام بفضل قدرتها على العمل في ظروف الطقس المختلفة، إضافة إلى تصميمها بهيكل أساسي يمكّنها من حمل أنواع مختلفة من الأنظمة العسكرية والأسلحة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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انفوجرافيك, инфографика
"تايفون كيه" الروسية.. مدرعة مهام خاصة بقدرات خارقة
تصنف "تايفون - كيه" ضمن مركبات المهام المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في مهام الدعم اللوجستي ونقل العتاد العسكري والوحدات الخاصة.
وتمثل مركبة مثالية لمهام حفظ السلام بفضل قدرتها على العمل في ظروف الطقس المختلفة، إضافة إلى تصميمها بهيكل أساسي يمكّنها من حمل أنواع مختلفة من الأنظمة العسكرية والأسلحة.