https://sarabic.ae/20250210/سر-حرمان-بايرن-ميونيخ-من-قميصه-الأحمر-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097645520.html
سر حرمان بايرن ميونيخ من قميصه الأحمر في دوري أبطال أوروبا
سر حرمان بايرن ميونيخ من قميصه الأحمر في دوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
ظهر لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني بقميص بديل خلال مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منع الفريق من ارتداء قميصه... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:18+0000
2025-02-10T15:18+0000
2025-02-10T15:18+0000
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نادي بايرن ميونخ
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وكشفت وسائل إعلام غربية سبب قرار "يوفيا"، مشيرة إلى أن هناك تعديلات خاصة بالبطولة يجب اتباعها قبل أن يتم السماح للفريق بارتداء قميصه الأساسي هذا الموسم.وشملت التعديلات التي طلبها "يوفيا" من بايرن ميونيخ، تغيير اللون الداكن للأرقام الخاصة باللاعبين حتى يمكن ملاحظتها بسهولة من الجماهير.ويتطلب هذا التعديل طباعة الألوان باللون الأبيض الفاتح وكتابة الأسماء باللون ذاته.وحتى يتم هذا التعديل، فإن بايرن ميونيخ يشارك في البطولة حاليا إما بقميص أسود أو "بيج" يحمل شعار النادي القديم.ويستعد الفريق الألماني لمواجهة نظيره الأسكتلندي سيلتيك، يوم الأربعاء المقبل، ضمن ملحق دوري الأبطال، وسيكون ذلك بقميص بديل.
https://sarabic.ae/20230818/هل-يضم-بايرن-ميونيخ-حارس-المرمى-الإسرائيلي-دانيال-بيريتس؟-1080209981.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي بايرن ميونخ
أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي بايرن ميونخ
سر حرمان بايرن ميونيخ من قميصه الأحمر في دوري أبطال أوروبا
ظهر لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني بقميص بديل خلال مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منع الفريق من ارتداء قميصه الأحمر.
وكشفت وسائل إعلام غربية سبب قرار "يوفيا"، مشيرة إلى أن هناك تعديلات خاصة بالبطولة يجب اتباعها قبل أن يتم السماح للفريق
بارتداء قميصه الأساسي هذا الموسم.
وشملت التعديلات التي طلبها "يوفيا" من بايرن ميونيخ، تغيير اللون الداكن للأرقام الخاصة باللاعبين
حتى يمكن ملاحظتها بسهولة من الجماهير.
ويتطلب هذا التعديل طباعة الألوان باللون الأبيض الفاتح وكتابة الأسماء باللون ذاته.
وحتى يتم هذا التعديل، فإن بايرن ميونيخ يشارك في البطولة حاليا إما بقميص أسود أو "بيج" يحمل شعار النادي القديم.
ويستعد الفريق الألماني
لمواجهة نظيره الأسكتلندي سيلتيك، يوم الأربعاء المقبل، ضمن ملحق دوري الأبطال، وسيكون ذلك بقميص بديل.