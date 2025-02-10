"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250210/قيامة-بيبينو-كرنفال-بوليفيا-الغريب---1097626296.html
"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب
"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب
سبوتنيك عربي
تشهد بوليفيا في مهرجان سنوي موكبا يسمى موكب "إنتيرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز، حيث يتضمن المهرجان شخصية تحمل اسم "بيبينو"، تجسد الحياة الوثنية... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T07:52+0000
2025-02-10T07:52+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097626466_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_c0d9fb22603541b239fdd9fb3a083ed6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097626466_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c705ef6e504710e756f7006329da3fbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب

07:52 GMT 10.02.2025
تابعنا عبر
تشهد بوليفيا في مهرجان سنوي موكبا يسمى موكب "إنتيرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز، حيث يتضمن المهرجان شخصية تحمل اسم "بيبينو"، تجسد الحياة الوثنية القديمة وغير المنظمة والتي تبقى مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل، وجمع فريق تحرير "سبوتنيك" بعض الصور للتحضير لهذا الكرنفال.
© AP Photo / Juan Karita

فتاة تساعد رجلاً يرتدي زي بيبينو، وهي شخصية تمثل الفرح، حيث ينهض من نعشه خلال مراسم الكرنفال.

فتاة تساعد رجلاً يرتدي زي بيبينو، وهي شخصية تمثل الفرح، حيث ينهض من نعشه خلال مراسم الكرنفال. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Juan Karita

فتاة تساعد رجلاً يرتدي زي بيبينو، وهي شخصية تمثل الفرح، حيث ينهض من نعشه خلال مراسم الكرنفال.

© Getty Images / Gaston Brito

لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب "Entierro del Pepino" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. "Pepino" هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز)

لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب &quot;Entierro del Pepino&quot; في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. &quot;Pepino&quot; هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز) - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Gaston Brito

لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب "Entierro del Pepino" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. "Pepino" هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز)

© Getty Images / Gaston Brito

امرأة تضحك بعد تقبيل شخصية بيبينو كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في بوليفيا.

امرأة تضحك بعد تقبيل شخصية بيبينو كجزء من موكب &quot;إنتييرو ديل بيبينو&quot; في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في بوليفيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Gaston Brito

امرأة تضحك بعد تقبيل شخصية بيبينو كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في بوليفيا.

© AP Photo / Juan Karita

يقي الراقصون أنفسهم من المطر خلال افتتاح موسم الكرنفال في لاباز.

يقي الراقصون أنفسهم من المطر خلال افتتاح موسم الكرنفال في لاباز. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Juan Karita

يقي الراقصون أنفسهم من المطر خلال افتتاح موسم الكرنفال في لاباز.

© Getty Images / Gaston Brito

امرأة ترتدي ملابس تقليدية تغني كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.

امرأة ترتدي ملابس تقليدية تغني كجزء من موكب &quot;إنتييرو ديل بيبينو&quot; في المقبرة العامة في لاباز. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Gaston Brito

امرأة ترتدي ملابس تقليدية تغني كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.

© Getty Images / Gaston Brito

مجموعة من النساء يرتدين اللباس التقليدي خلال موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.

مجموعة من النساء يرتدين اللباس التقليدي خلال موكب &quot;إنتييرو ديل بيبينو&quot; في المقبرة العامة في لاباز. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Gaston Brito

مجموعة من النساء يرتدين اللباس التقليدي خلال موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.

© Getty Images / Gaston Brito

امرأة تبيع الزهور خلال فعاليات المهرجان في مقبرة لاباز.

امرأة تبيع الزهور خلال فعاليات المهرجان في مقبرة لاباز. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Gaston Brito

امرأة تبيع الزهور خلال فعاليات المهرجان في مقبرة لاباز.

© AP Photo / Juan Karita

رجل يرتدي زي بيبينو التقليدي يستلقي داخل نعش محمول على أكتاف بعض المشاركين في المهرجان.

رجل يرتدي زي بيبينو التقليدي يستلقي داخل نعش محمول على أكتاف بعض المشاركين في المهرجان. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Juan Karita

رجل يرتدي زي بيبينو التقليدي يستلقي داخل نعش محمول على أكتاف بعض المشاركين في المهرجان.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала