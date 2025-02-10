"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب

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لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب "Entierro del Pepino" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. "Pepino" هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز)