"قيامة بيبينو"... كرنفال بوليفيا الغريب

فتاة تساعد رجلاً يرتدي زي بيبينو، وهي شخصية تمثل الفرح، حيث ينهض من نعشه خلال مراسم الكرنفال.
فتاة تساعد رجلاً يرتدي زي بيبينو، وهي شخصية تمثل الفرح، حيث ينهض من نعشه خلال مراسم الكرنفال.
لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب "Entierro del Pepino" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. "Pepino" هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز)
لاباز، بوليفيا - 9 فبراير: رجل يرتدي ملابس تقليدية يرقص كجزء من موكب "Entierro del Pepino" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في لاباز، بوليفيا. "Pepino" هي شخصية تمثل الوثنية القديمة والحياة غير المنظمة وستظل مدفونة حتى بداية كرنفال العام المقبل. (تصوير: جاستون بريتو / جيتي إيماجيز)
امرأة تضحك بعد تقبيل شخصية بيبينو كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في بوليفيا.
امرأة تضحك بعد تقبيل شخصية بيبينو كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز في 9 فبراير 2025 في بوليفيا.
يقي الراقصون أنفسهم من المطر خلال افتتاح موسم الكرنفال في لاباز.
يقي الراقصون أنفسهم من المطر خلال افتتاح موسم الكرنفال في لاباز.
امرأة ترتدي ملابس تقليدية تغني كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.
امرأة ترتدي ملابس تقليدية تغني كجزء من موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.
مجموعة من النساء يرتدين اللباس التقليدي خلال موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.
مجموعة من النساء يرتدين اللباس التقليدي خلال موكب "إنتييرو ديل بيبينو" في المقبرة العامة في لاباز.
امرأة تبيع الزهور خلال فعاليات المهرجان في مقبرة لاباز.
امرأة تبيع الزهور خلال فعاليات المهرجان في مقبرة لاباز.
رجل يرتدي زي بيبينو التقليدي يستلقي داخل نعش محمول على أكتاف بعض المشاركين في المهرجان.
رجل يرتدي زي بيبينو التقليدي يستلقي داخل نعش محمول على أكتاف بعض المشاركين في المهرجان.