موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/موسكو-تصرفات-واشنطن-والغرب-تقوض-الثقة-بالدولار-وتجبر-العالم-على-البحث-عن-بدائل-1097655582.html
موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل
موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل
سبوتنيك عربي
أعلن سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة "بريكس" بافل كنيازيف، اليوم الاثنين، أن تصرفات الولايات المتحدة والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T23:05+0000
2025-02-10T23:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
جاكرتا - سبوتنيك. وقال كنيازيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "دور الدولار كعملة عالمية يعتمد في المقام الأول على الثقة والقناعة بأن هذه هي العملة التي يمكن للجميع استخدامها في حساباتهم. وإن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية والغرب ككل تقوض هذه الثقة وتجبر البلدان على التفكير والبحث عن أدوات أخرى يمكن استخدامها".وأوضح كنيازيف أن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها أي أساس عملي، فدول مجموعة بريكس ليست في وارد إنشاء عملة موحدة. وبالتالي، فإن تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة ردا على إنشاء نوع من العملات الموحدة تندرج في سياق أمر غير موجود.وأضاف السفير أن جهود مجموعة "بريكس" مركزة حاليا على تعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية، وإنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود "والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد دول ثالثة".وأشار كنيازيف إلى أن الدولار يقوى بسبب استخدامه في التسويات، وليس بشكل مطلق "بسبب التهديدات الموجهة ضد من يتم الافتراض بأنهم سيتمكنون بطريقة أو بأخرى من إلحاق الضرر به".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة في حال أنشأت عملة واحدة للتعامل فيما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الدولار كعملة للتسويات الدولية.
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بالرسوم-الجمركية-إذا-ابتعدت-عن-الدولار-1097329891.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل

23:05 GMT 10.02.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلن سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة "بريكس" بافل كنيازيف، اليوم الاثنين، أن تصرفات الولايات المتحدة والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر الدول على البحث عن بدائل.
جاكرتا - سبوتنيك. وقال كنيازيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "دور الدولار كعملة عالمية يعتمد في المقام الأول على الثقة والقناعة بأن هذه هي العملة التي يمكن للجميع استخدامها في حساباتهم. وإن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية والغرب ككل تقوض هذه الثقة وتجبر البلدان على التفكير والبحث عن أدوات أخرى يمكن استخدامها".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
ترامب يهدد دول "بريكس" بالرسوم الجمركية إذا "ابتعدت عن الدولار"
31 يناير, 01:53 GMT
وأوضح كنيازيف أن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها أي أساس عملي، فدول مجموعة بريكس ليست في وارد إنشاء عملة موحدة. وبالتالي، فإن تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة ردا على إنشاء نوع من العملات الموحدة تندرج في سياق أمر غير موجود.
وأضاف السفير أن جهود مجموعة "بريكس" مركزة حاليا على تعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية، وإنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود "والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد دول ثالثة".
وأشار كنيازيف إلى أن الدولار يقوى بسبب استخدامه في التسويات، وليس بشكل مطلق "بسبب التهديدات الموجهة ضد من يتم الافتراض بأنهم سيتمكنون بطريقة أو بأخرى من إلحاق الضرر به".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة في حال أنشأت عملة واحدة للتعامل فيما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الدولار كعملة للتسويات الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала