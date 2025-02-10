https://sarabic.ae/20250210/موسكو-تصرفات-واشنطن-والغرب-تقوض-الثقة-بالدولار-وتجبر-العالم-على-البحث-عن-بدائل-1097655582.html

موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل

موسكو: تصرفات واشنطن والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر العالم على البحث عن بدائل

سبوتنيك عربي

أعلن سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية لدى مجموعة "بريكس" بافل كنيازيف، اليوم الاثنين، أن تصرفات الولايات المتحدة والغرب تقوض الثقة بالدولار وتجبر... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T23:05+0000

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جاكرتا - سبوتنيك. وقال كنيازيف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "دور الدولار كعملة عالمية يعتمد في المقام الأول على الثقة والقناعة بأن هذه هي العملة التي يمكن للجميع استخدامها في حساباتهم. وإن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية والغرب ككل تقوض هذه الثقة وتجبر البلدان على التفكير والبحث عن أدوات أخرى يمكن استخدامها".وأوضح كنيازيف أن تهديدات الرئيس الأمريكي لم يكن لها أي أساس عملي، فدول مجموعة بريكس ليست في وارد إنشاء عملة موحدة. وبالتالي، فإن تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة ردا على إنشاء نوع من العملات الموحدة تندرج في سياق أمر غير موجود.وأضاف السفير أن جهود مجموعة "بريكس" مركزة حاليا على تعزيز تطوير التسويات بالعملات الوطنية، وإنشاء آليات موثوقة للتسويات عبر الحدود "والتي لن تكون عرضة لتأثير ومكائد دول ثالثة".وأشار كنيازيف إلى أن الدولار يقوى بسبب استخدامه في التسويات، وليس بشكل مطلق "بسبب التهديدات الموجهة ضد من يتم الافتراض بأنهم سيتمكنون بطريقة أو بأخرى من إلحاق الضرر به".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة مباشرة، دول مجموعة "بريكس" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة في حال أنشأت عملة واحدة للتعامل فيما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الدولار كعملة للتسويات الدولية.

https://sarabic.ae/20250131/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بالرسوم-الجمركية-إذا-ابتعدت-عن-الدولار-1097329891.html

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