أحمد الشرع: خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة "جريمة كبرى محكوم عليها بالفشل"... فيديو
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة والسيطرة عليه "لن تنجح"، واصفًا إياها بـ"الجريمة الكبرى" التي تتجاهل إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
وفي مقابلة مع بودكاست بريطاني، شدد الشرع على أن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم باءت بالفشل عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة على غزة، رغم قسوتها، تثن الفلسطينيين عن التشبث بوطنهم.
الرئيس أحمد الشرع عن التطهير العرقي في غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن pic.twitter.com/bAJoWmOwal— Qasem (@Qasemqt) February 10, 2025
وقال الشرع: "ليس هناك قوة تستطيع أن تجبر أهل أرض على الهجرة القسرية... لقد فشلت جميع المحاولات السابقة، حتى خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام ونصف، حيث تحمل الفلسطينيون العذاب والدمار، لكنهم لم يفكروا في مغادرة أرضهم".
وأضاف: "على مدار 80 عامًا من هذا الصراع، كل من غادر أرضه ندم، وهذا درس تعلمته الأجيال الفلسطينية جيدًا. التمسك بالأرض هو خيار لا رجعة فيه".
وانتقد الشرع بشدة مقترح ترامب، معتبرًا أنه "ليس فقط غير أخلاقي، بل يفتقر أيضًا إلى الحكمة السياسية". وتابع: "محاولة إخراج الفلسطينيين من أرضهم جريمة كبرى لن تمر، وأعتقد أنها محكوم عليها بالفشل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة وتطويره اقتصاديا بعد نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، وهو ما قابلته برفض كثير من الدول الغربية وجميع الدول العربية والإسلامية.