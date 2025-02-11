https://sarabic.ae/20250211/أسواق-الخليج-تقفز-إلى-مستويات-تاريخية-رغم-تهديدات-ترامب-1097671546.html

أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب

أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب

سبوتنيك عربي

لم تؤثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في إطار سياسته التجارية، على أسواق الخليج، التي سجلت نتائج جذبت أنظار المستثمرين من كل دول العالم. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

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وحققت أغلب أسواق الخليج قفزة كبيرة، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، وأشارت إلى أن ذلك شمل كلا من الكويت وقطر والإمارات.ففي بورصة الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4 %، مسجلا أعلى إغلاق يومي له منذ نحو عامين، وكان ذلك مدعومًا بارتفاع أسهم "زين" و"الوطني".وفي بورصة قطر، ارتفع مؤشرها بنسبة 0.4 % ليغلق فوق مستويات 10600 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم "أوريدو" ومصرف "قطر الإسلامي".وفي أسواق الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.5 %، محققاً أعلى إغلاق يومي منذ عام، بدعم من أسهم "الدار العقارية".وارتفع مؤشر سوق دبي، بنسبة 0.4 % ليغلق عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، بينما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) صافي ربح مستقلا بلغ 8.01 مليار درهم لعام 2024.

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