أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
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كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
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بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
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59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
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29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
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من الملعب
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27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250211/أسواق-الخليج-تقفز-إلى-مستويات-تاريخية-رغم-تهديدات-ترامب-1097671546.html
أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب
أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب
سبوتنيك عربي
لم تؤثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في إطار سياسته التجارية، على أسواق الخليج، التي سجلت نتائج جذبت أنظار المستثمرين من كل دول العالم. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحققت أغلب أسواق الخليج قفزة كبيرة، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، وأشارت إلى أن ذلك شمل كلا من الكويت وقطر والإمارات.ففي بورصة الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4 %، مسجلا أعلى إغلاق يومي له منذ نحو عامين، وكان ذلك مدعومًا بارتفاع أسهم "زين" و"الوطني".وفي بورصة قطر، ارتفع مؤشرها بنسبة 0.4 % ليغلق فوق مستويات 10600 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم "أوريدو" ومصرف "قطر الإسلامي".وفي أسواق الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.5 %، محققاً أعلى إغلاق يومي منذ عام، بدعم من أسهم "الدار العقارية".وارتفع مؤشر سوق دبي، بنسبة 0.4 % ليغلق عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، بينما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) صافي ربح مستقلا بلغ 8.01 مليار درهم لعام 2024.
https://sarabic.ae/20211212/بورصات-الخليج-تشهد-أفضل-أداء-لها-في-14-عاما-وتوقعات-أقوى-للعام-القادم-بفضل-قطر-1053845256.html
https://sarabic.ae/20220308/مع-ارتفاع-أسعار-النفط-مؤشرات-بورصة-الكويت-تواصل-الصعود--1059614447.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت
أخبار العالم الآن, اقتصاد, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت

أسواق الخليج تقفز إلى مستويات تاريخية رغم تهديدات ترامب

10:30 GMT 11.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorبورصة قطر
بورصة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
لم تؤثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في إطار سياسته التجارية، على أسواق الخليج، التي سجلت نتائج جذبت أنظار المستثمرين من كل دول العالم.
وحققت أغلب أسواق الخليج قفزة كبيرة، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، وأشارت إلى أن ذلك شمل كلا من الكويت وقطر والإمارات.
ففي بورصة الكويت، ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4 %، مسجلا أعلى إغلاق يومي له منذ نحو عامين، وكان ذلك مدعومًا بارتفاع أسهم "زين" و"الوطني".
بورصة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
12 ديسمبر 2021, 12:14 GMT
وفي بورصة قطر، ارتفع مؤشرها بنسبة 0.4 % ليغلق فوق مستويات 10600 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم "أوريدو" ومصرف "قطر الإسلامي".
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مع ارتفاع أسعار النفط... مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود
8 مارس 2022, 11:31 GMT
وفي أسواق الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.5 %، محققاً أعلى إغلاق يومي منذ عام، بدعم من أسهم "الدار العقارية".
وارتفع مؤشر سوق دبي، بنسبة 0.4 % ليغلق عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، بينما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) صافي ربح مستقلا بلغ 8.01 مليار درهم لعام 2024.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
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