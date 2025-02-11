https://sarabic.ae/20250211/إيران-تقترب-من-توقيع-أحد-أكبر-العقود-النفطية-في-تاريخها-1097685012.html

إيران تقترب من توقيع أحد أكبر العقود النفطية في تاريخها

إيران تقترب من توقيع أحد أكبر العقود النفطية في تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران اقترابها من توقيع أحد أكبر العقود، في تاريخ صناعة النفط لديها. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T15:56+0000

2025-02-11T15:56+0000

2025-02-11T15:56+0000

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وأشار وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن "عقد رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، يعد من أكبر العقود النفطية بطهران".وسيتم تقوية الضخ من حقل بارس الجنوبي، الذي يقع في محافظة بوشهر جنوبي طهران، بموجب العقد الجديد.وقال وزير النفط الإيراني: "سنوقع أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط، وهو أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".ويعد حقل بارس الجنوبي من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني، ويمثّل ركيزة رئيسية لصادرات طهران من الغاز إلى الدول المجاورة وحول العالم.ويمتد حقل بارس الجنوبي على مساحة شاسعة من مياه الخليج بين إيران وقطر، وهو ما يجعله مصدرا رئيسيا ومهما للدخل في كلا البلدين.كما أن الاحتياطيات العملاقة التي يحظى بها حقل بارس الجنوبي تمثل أهمية إستراتيجية كبيرة، ليست فقط لقطاع الطاقة داخل إيران، في ظل أزمة الكهرباء الحالية، أو لقطر وصادراتها، وإنما لسوق الطاقة العالمية كذلك.من ناحية أخرى، قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أمس الاثنين، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن رغبته في التفاوض مع إيران: "لكي نعرف أن هذا البستان الأخضر الذي یعرضه ترامب وعصابته لنا غير جدير بالثقة، یكفي أن نتذكر بأن المجرم الأکبر في العالم حالیا أي نتنياهو، كان أول ضیف يزور ترامب بعد تسلمه الحكم من جديد".وتابع: "لا ینبغي أن نأخذ تهدیداتهم على محمل الجد، إذ أن إسرائیل أصغر من أن تفعل شيئا، وهم یعرفون قوتنا في مختلف المجالات، وكذلك ترامب الذي أعلن فرض "الضغوط القصوى" على إيران، فهو یرید أن یختبر سیاسة فاشلة من جديد".

https://sarabic.ae/20250210/دولة-عربية-توضح-مصير-3-مشاريع-طاقة-مع-إيران-بعد-تهديدات-ترامب-1097631952.html

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