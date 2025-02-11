https://sarabic.ae/20250211/المدرب-الخارق-مدير-فني-يتولى-تدريب-ناديين-لكرة-القدم-في-ذات-الوقت-1097672468.html
"المدرب الخارق"... مدير فني يتولى تدريب ناديين لكرة القدم في ذات الوقت
"المدرب الخارق"... مدير فني يتولى تدريب ناديين لكرة القدم في ذات الوقت
سبوتنيك عربي
في نادرة من نوادر كرة القدم العالمية، تم بالبرازيل الإعلان في غضون 24 ساعة، عن تعيين لاعب المنتخب السابق مارسيلينيو بارايبا، مدربا لفريقين في بلاده. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T10:53+0000
2025-02-11T10:53+0000
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وسيتولى بارايبا، تدريب أمريكانو- آر جيه المنتمي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفريق ناسيونال دي باتوس، وذلك بعد الإعلان عن ذلك خلال مطلع الأسبوع الجاري.وأثارت هذه الخطوة غير المعتادة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، حيث تساءل متابعون عما إذا كان الإعلان حدث بطريق الخطأ.ويخوض ناسيونال دي باتوس المرحلة الأخيرة من الدور الأول من بطولة "بارايبانو" في ولاية شمال شرق البرازيل، ويكافح من أجل تجنب الهبوط، فيما سيستمر بقاء مارسيلينيو مع الفريق من الناحية النظرية، حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري، وذلك لثلاث مباريات فقط.وتبدأ الاستعدادات للموسم الجديد لفريق أمريكانو في منتصف مارس/ آذار المقبل، وذلك قبل خوضه لمنافسات دوري الدرجة الثانية، وخوض بطولة ولاية ساو باولو، التي ستنطلق في مايو/ أيار المقبل.وقال مارسيلينيو، في مقطع فيديو له: "أنا هنا لأخبركم بمدى سعادتي بتولي مسؤولية أمريكانو المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال عام 2025، نحن نبحث عن هدفنا للوصول إلى نخبة كرة القدم".وباعتباره لاعباً سابقاً، خاض فترات مع ساو باولو وغريميو وفلامنغو وتم استدعاؤه للعب مع المنتخب البرازيلي.
https://sarabic.ae/20211011/رئيس-البرازيل-يكشف-سبب-منعه-من-حضور-مباراة-في-الدوري-المحلي-فيديو-1050398804.html
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رياضة, الأخبار, منوعات
"المدرب الخارق"... مدير فني يتولى تدريب ناديين لكرة القدم في ذات الوقت
في نادرة من نوادر كرة القدم العالمية، تم بالبرازيل الإعلان في غضون 24 ساعة، عن تعيين لاعب المنتخب السابق مارسيلينيو بارايبا، مدربا لفريقين في بلاده.
وسيتولى بارايبا، تدريب أمريكانو- آر جيه المنتمي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفريق ناسيونال دي باتوس، وذلك بعد الإعلان عن ذلك خلال مطلع الأسبوع الجاري.
وأثارت هذه الخطوة غير المعتادة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، حيث تساءل متابعون عما إذا كان الإعلان حدث بطريق الخطأ.
ويخوض ناسيونال دي باتوس المرحلة الأخيرة من الدور الأول من بطولة "بارايبانو" في ولاية شمال شرق البرازيل، ويكافح من أجل تجنب الهبوط، فيما سيستمر بقاء مارسيلينيو مع الفريق من الناحية النظرية، حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري، وذلك لثلاث مباريات فقط.
وتبدأ الاستعدادات للموسم الجديد لفريق أمريكانو في منتصف مارس/ آذار المقبل، وذلك قبل خوضه لمنافسات دوري الدرجة الثانية، وخوض بطولة ولاية ساو باولو، التي ستنطلق في مايو/ أيار المقبل.
11 أكتوبر 2021, 07:56 GMT
وقال مارسيلينيو، في مقطع فيديو له: "أنا هنا لأخبركم بمدى سعادتي بتولي مسؤولية أمريكانو المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال عام 2025، نحن نبحث عن هدفنا للوصول إلى نخبة كرة القدم".
وبدأ مارسيلينيو (49 عاماً)، مسيرته التدريبية في عام 2021 وتولى مسؤولية تدريب فرق تريز وبيريليما وسبورت- بي.بي وأويرينسي وسيرا برانكا وباروناس- آرإن.
وباعتباره لاعباً سابقاً، خاض فترات مع ساو باولو وغريميو وفلامنغو وتم استدعاؤه للعب مع المنتخب البرازيلي.