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https://sarabic.ae/20250211/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-كل-واردات-بلاده-من-الصلب-والألمنيوم-1097655950.html
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، في حلقة جديدة من مسلسل... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T00:51+0000
2025-02-11T00:53+0000
ترامب
رسوم جمارك السيارات
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ترامب لدى توقيعه هذه المراسيم في البيت الأبيض: "أنا اليوم أبسط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنه سينظر في فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكمبيوتر.وتعد كندا والمكسيك، اللتان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عليهما، أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة الأمريكية، كما تعد البرازيل وكوريا الجنوبية أيضا من المزودين الرئيسيين للصلب.إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب.وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا فائض (في الميزان التجاري) مع أستراليا، وهو واحد من القلائل. والسبب هو أنهم يشترون الكثير من الطائرات"، مشيرا إلى أن البعد الجغرافي لأستراليا يفرض عليها شراء الكثير من الطائرات.وقبل توقيع ترامب الأوامر التنفيذية، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الإعفاء مطروح على الطاولة، وذلك إثر مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي.وقال ألبانيزي للصحافيين عقب المكالمة إن "الرئيس الأمريكي وافق على أن يتم درس عملية إعفاء لما فيه مصلحة بلدينا".وفرض ترامب، إبّان ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، رسوما جمركية كبيرة لحماية الصناعات الأمريكية بسبب تعرضها، على حد قوله، لمنافسة غير عادلة من دول آسيوية وأوروبية.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
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ترامب, رسوم جمارك السيارات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, رسوم جمارك السيارات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم

00:51 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 00:53 GMT 11.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التجارية التي بدأها ضد العالم أجمع.
وقال ترامب لدى توقيعه هذه المراسيم في البيت الأبيض: "أنا اليوم أبسط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".
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ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
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إلى ذلك، أشار ترامب إلى أنه سينظر في فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكمبيوتر.
وتعد كندا والمكسيك، اللتان هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عليهما، أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات التجارة الأمريكية، كما تعد البرازيل وكوريا الجنوبية أيضا من المزودين الرئيسيين للصلب.
إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب.
وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا فائض (في الميزان التجاري) مع أستراليا، وهو واحد من القلائل. والسبب هو أنهم يشترون الكثير من الطائرات"، مشيرا إلى أن البعد الجغرافي لأستراليا يفرض عليها شراء الكثير من الطائرات.
وقبل توقيع ترامب الأوامر التنفيذية، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الإعفاء مطروح على الطاولة، وذلك إثر مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي.
وقال ألبانيزي للصحافيين عقب المكالمة إن "الرئيس الأمريكي وافق على أن يتم درس عملية إعفاء لما فيه مصلحة بلدينا".
وفرض ترامب، إبّان ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، رسوما جمركية كبيرة لحماية الصناعات الأمريكية بسبب تعرضها، على حد قوله، لمنافسة غير عادلة من دول آسيوية وأوروبية.
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