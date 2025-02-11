https://sarabic.ae/20250211/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1097672627.html
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 300 عسكري ودبابتين ومعدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T10:51+0000
2025-02-11T10:51+0000
2025-02-11T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا وجويفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا وليبيديفكا وملايا لوكنيا وماخنوفكا وميلوفوي ونيكولايفكا ونيكولسكي وأوليشنيا وسفيردليكوفو وسودزا".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 300 عسكري، وتم تدمير دبابتين، وعددا من المدافع، وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتالية مدرعة".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59550 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ياسينوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097669263.html
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روسيا
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 300 عسكري ودبابتين ومعدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا وجويفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا وليبيديفكا وملايا لوكنيا وماخنوفكا وميلوفوي ونيكولايفكا ونيكولسكي وأوليشنيا وسفيردليكوفو وسودزا".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال النهار أكثر من 300 عسكري، وتم تدمير دبابتين، وعددا من المدافع، وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتالية مدرعة".
وأشار البيان إلى أن اثنين من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا.
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59550 عسكريًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.