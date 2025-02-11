لأول مرة في التاريخ... مقاتلات الجيل الـ5 الروسية والأمريكية على مدرج واحد

اجتمعت المقاتلات الروسية والأمريكية من الجيل الخامس لأول مرة على مدرج أكبر معرض دولي للطيران في الهند "آيرو أينديا 2025" المقام في نيودلهي، والذي بدأ في العاشر من فبراير/ شباط الجاري، حيث وقفت مقاتلات "سو-57" الروسية، إلى جانب مقاتلات "إف-35"، وهما المصنفتان الأكثر تقدما في العالم، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك"، جانبا من هذا المعرض.