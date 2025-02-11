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القوات الروسية تحرر بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250211/لأول-مرة-في-التاريخ-مقاتلات-الجيل-الـ5-الروسية-والأمريكية-على-ساحة-واحدة---1097662294.html
لأول مرة في التاريخ... مقاتلات الجيل الـ5 الروسية والأمريكية على مدرج واحد
لأول مرة في التاريخ... مقاتلات الجيل الـ5 الروسية والأمريكية على مدرج واحد
سبوتنيك عربي
اجتمعت المقاتلات الروسية والأمريكية من الجيل الخامس لأول مرة على مدرج أكبر معرض دولي للطيران في الهند "آيرو أينديا 2025" المقام في نيودلهي، والذي بدأ في العاشر... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار الهند اليوم, طيران, مقاتلات
фото, صور, أخبار الهند اليوم, طيران, مقاتلات

لأول مرة في التاريخ... مقاتلات الجيل الـ5 الروسية والأمريكية على مدرج واحد

08:31 GMT 11.02.2025
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اجتمعت المقاتلات الروسية والأمريكية من الجيل الخامس لأول مرة على مدرج أكبر معرض دولي للطيران في الهند "آيرو أينديا 2025" المقام في نيودلهي، والذي بدأ في العاشر من فبراير/ شباط الجاري، حيث وقفت مقاتلات "سو-57" الروسية، إلى جانب مقاتلات "إف-35"، وهما المصنفتان الأكثر تقدما في العالم، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك"، جانبا من هذا المعرض.
© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

طيارون وفنيو طيران يتحدوثون خلال فعاليات المعرض، وفي الخلف فنيون يقفون إلى جانب مقاتلة روسية

طيارون وفنيو طيران يتحدوثون خلال فعاليات المعرض، وفي الخلف فنيون يقفون إلى جانب مقاتلة روسية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

طيارون وفنيو طيران يتحدوثون خلال فعاليات المعرض، وفي الخلف فنيون يقفون إلى جانب مقاتلة روسية

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مصور يلتقط مشاهد لتحليق مقاتلات "سو-30" الروسية، إلى جانب طائرة إنذار مبكر من طراز "ERJ-145I NETRA" تابعة للقوات الهندية

مصور يلتقط مشاهد لتحليق مقاتلات &quot;سو-30&quot; الروسية، إلى جانب طائرة إنذار مبكر من طراز &quot;ERJ-145I NETRA&quot; تابعة للقوات الهندية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
/
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مصور يلتقط مشاهد لتحليق مقاتلات "سو-30" الروسية، إلى جانب طائرة إنذار مبكر من طراز "ERJ-145I NETRA" تابعة للقوات الهندية

© Getty Images / Abhishek Chinnappa

زوار معرض "آيرو أينديا 2025" للطيران، يشاهدون طائرات على مدرج المطار، خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام

زوار معرض &quot;آيرو أينديا 2025&quot; للطيران، يشاهدون طائرات على مدرج المطار، خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Abhishek Chinnappa

زوار معرض "آيرو أينديا 2025" للطيران، يشاهدون طائرات على مدرج المطار، خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في معرض الطيران الدولي الـ15 في قاعدة "ياليهونكا" التابعة للقوات الجوية الهندية، حيث يقام المعرض

قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز &quot;إف-35&quot; في معرض الطيران الدولي الـ15 في قاعدة &quot;ياليهونكا&quot; التابعة للقوات الجوية الهندية، حيث يقام المعرض - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
/
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قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في معرض الطيران الدولي الـ15 في قاعدة "ياليهونكا" التابعة للقوات الجوية الهندية، حيث يقام المعرض

© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

مقاتلة روسية تسارك في المعرض الذي يشهد لأول مرة انضمام طائرات روسية وأمريكية من الجيل الخامس للمشاركة في المعرض واحد

مقاتلة روسية تسارك في المعرض الذي يشهد لأول مرة انضمام طائرات روسية وأمريكية من الجيل الخامس للمشاركة في المعرض واحد - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

مقاتلة روسية تسارك في المعرض الذي يشهد لأول مرة انضمام طائرات روسية وأمريكية من الجيل الخامس للمشاركة في المعرض واحد

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

معدات مرتبطة بعالم الطيران في أحد أجنحة المعرض، وزوار يتجولون ويشاهدون المنتجات الحديثة

معدات مرتبطة بعالم الطيران في أحد أجنحة المعرض، وزوار يتجولون ويشاهدون المنتجات الحديثة - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Nina Padalko
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معدات مرتبطة بعالم الطيران في أحد أجنحة المعرض، وزوار يتجولون ويشاهدون المنتجات الحديثة

© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

قائد طائرة خلال تنفيذ عملية بهلوانية، حيث قلب الطائرة رأسا على عقب، وظهرت مدرجات المطار والمعرض من قمرة القيادة

قائد طائرة خلال تنفيذ عملية بهلوانية، حيث قلب الطائرة رأسا على عقب، وظهرت مدرجات المطار والمعرض من قمرة القيادة - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Anadolu/PJSC United Aircraft Corporation

قائد طائرة خلال تنفيذ عملية بهلوانية، حيث قلب الطائرة رأسا على عقب، وظهرت مدرجات المطار والمعرض من قمرة القيادة

© Getty Images / Abhishek Chinnappa

طائرتان تنفذات عرضا جويا خلال فعاليات المعرض

 طائرتان تنفذات عرضا جويا خلال فعاليات المعرض - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Abhishek Chinnappa

طائرتان تنفذات عرضا جويا خلال فعاليات المعرض

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مقاتلة روسية من طرز "سو-57"، وطيارون يشاهدون عملية إقلاعها، ضمن فعاليات معرض الطيران الدولي الـ15.

طائرة مقاتلة روسية من طرز &quot;سو-57&quot;، وطيارون يشاهدون عملية إقلاعها، ضمن فعاليات معرض الطيران الدولي الـ15. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة مقاتلة روسية من طرز "سو-57"، وطيارون يشاهدون عملية إقلاعها، ضمن فعاليات معرض الطيران الدولي الـ15.

© Getty Images / Abhishek Chinnappa

مقاتلات تنفذ عروضا جوية خلال فعاليات المعرض

مقاتلات تنفذ عروضا جوية خلال فعاليات المعرض - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / Abhishek Chinnappa

مقاتلات تنفذ عروضا جوية خلال فعاليات المعرض

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

نائب قائد القوات الجوية الماليزية محمد نورزلان بن أريس (يمين)، يطّلع على طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-57" مشاركة في المعرض

نائب قائد القوات الجوية الماليزية محمد نورزلان بن أريس (يمين)، يطّلع على طائرة مقاتلة روسية من طراز &quot;سو-57&quot; مشاركة في المعرض - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Nina Padalko
/
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نائب قائد القوات الجوية الماليزية محمد نورزلان بن أريس (يمين)، يطّلع على طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-57" مشاركة في المعرض

© Getty Images / Abhishek Chinnappa

طفل يحمل بيده طائرة صغيرة خلال تجوله في مدرجات المطار خلال فعاليات المعرض

طفل يحمل بيده طائرة صغيرة خلال تجوله في مدرجات المطار خلال فعاليات المعرض - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Abhishek Chinnappa

طفل يحمل بيده طائرة صغيرة خلال تجوله في مدرجات المطار خلال فعاليات المعرض

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