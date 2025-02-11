لأول مرة في التاريخ... مقاتلات الجيل الـ5 الروسية والأمريكية على مدرج واحد

طيارون وفنيو طيران يتحدوثون خلال فعاليات المعرض، وفي الخلف فنيون يقفون إلى جانب مقاتلة روسية
طيارون وفنيو طيران يتحدوثون خلال فعاليات المعرض، وفي الخلف فنيون يقفون إلى جانب مقاتلة روسية
مصور يلتقط مشاهد لتحليق مقاتلات "سو-30" الروسية، إلى جانب طائرة إنذار مبكر من طراز "ERJ-145I NETRA" تابعة للقوات الهندية
مصور يلتقط مشاهد لتحليق مقاتلات "سو-30" الروسية، إلى جانب طائرة إنذار مبكر من طراز "ERJ-145I NETRA" تابعة للقوات الهندية
زوار معرض "آيرو أينديا 2025" للطيران، يشاهدون طائرات على مدرج المطار، خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام
زوار معرض "آيرو أينديا 2025" للطيران، يشاهدون طائرات على مدرج المطار، خلال فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام
قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في معرض الطيران الدولي الـ15 في قاعدة "ياليهونكا" التابعة للقوات الجوية الهندية، حيث يقام المعرض
قاذفة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في معرض الطيران الدولي الـ15 في قاعدة "ياليهونكا" التابعة للقوات الجوية الهندية، حيث يقام المعرض
مقاتلة روسية تسارك في المعرض الذي يشهد لأول مرة انضمام طائرات روسية وأمريكية من الجيل الخامس للمشاركة في المعرض واحد
مقاتلة روسية تسارك في المعرض الذي يشهد لأول مرة انضمام طائرات روسية وأمريكية من الجيل الخامس للمشاركة في المعرض واحد
معدات مرتبطة بعالم الطيران في أحد أجنحة المعرض، وزوار يتجولون ويشاهدون المنتجات الحديثة
معدات مرتبطة بعالم الطيران في أحد أجنحة المعرض، وزوار يتجولون ويشاهدون المنتجات الحديثة
قائد طائرة خلال تنفيذ عملية بهلوانية، حيث قلب الطائرة رأسا على عقب، وظهرت مدرجات المطار والمعرض من قمرة القيادة
قائد طائرة خلال تنفيذ عملية بهلوانية، حيث قلب الطائرة رأسا على عقب، وظهرت مدرجات المطار والمعرض من قمرة القيادة
طائرتان تنفذات عرضا جويا خلال فعاليات المعرض
طائرتان تنفذات عرضا جويا خلال فعاليات المعرض
طائرة مقاتلة روسية من طرز "سو-57"، وطيارون يشاهدون عملية إقلاعها، ضمن فعاليات معرض الطيران الدولي الـ15.
طائرة مقاتلة روسية من طرز "سو-57"، وطيارون يشاهدون عملية إقلاعها، ضمن فعاليات معرض الطيران الدولي الـ15.
مقاتلات تنفذ عروضا جوية خلال فعاليات المعرض
مقاتلات تنفذ عروضا جوية خلال فعاليات المعرض
نائب قائد القوات الجوية الماليزية محمد نورزلان بن أريس (يمين)، يطّلع على طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-57" مشاركة في المعرض
نائب قائد القوات الجوية الماليزية محمد نورزلان بن أريس (يمين)، يطّلع على طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-57" مشاركة في المعرض
طفل يحمل بيده طائرة صغيرة خلال تجوله في مدرجات المطار خلال فعاليات المعرض
طفل يحمل بيده طائرة صغيرة خلال تجوله في مدرجات المطار خلال فعاليات المعرض