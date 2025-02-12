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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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https://sarabic.ae/20250212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-جنوبي-قطاع-غزة-بعد-عبورها-من-إسرائيل-1097704028.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوبي قطاع غزة بعد عبورها من إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوبي قطاع غزة بعد عبورها من إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد طائرة مسيرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:36+0000
2025-02-12T09:36+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو هاجم الطائرة المسيرة واثنين من المشتبه بهم أثناء قيامهما بجمعها في جنوب غزة"، مشيرا إلى أن الغارة نُفذت بعد رصد المسيرة وهي تجتاز من داخل إسرائيل، حيث كانت تحت المراقبة طوال مسار تحليقها.وأضاف البيان أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب وسائل قتالية إلى قطاع غزة ‏في الآونة الأخيرة، بواسطة مسيّرات درون، مؤكدا أن الجيش لن يتسامح مع أي نشاط إرهابي من أي نوع، وسيواصل العمل وفق الحاجة للحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل.وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250211/مقتل-أحد-المحتجزين-لدى-حماس-وإسرائيل-تتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-سنوات-1097665892.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوبي قطاع غزة بعد عبورها من إسرائيل

09:36 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد طائرة مسيرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو هاجم الطائرة المسيرة واثنين من المشتبه بهم أثناء قيامهما بجمعها في جنوب غزة"، مشيرا إلى أن الغارة نُفذت بعد رصد المسيرة وهي تجتاز من داخل إسرائيل، حيث كانت تحت المراقبة طوال مسار تحليقها.
وأضاف البيان أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب وسائل قتالية إلى قطاع غزة ‏في الآونة الأخيرة، بواسطة مسيّرات درون، مؤكدا أن الجيش لن يتسامح مع أي نشاط إرهابي من أي نوع، وسيواصل العمل وفق الحاجة للحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مقتل أحد المحتجزين لدى "حماس"... وإسرائيل تتخذ خطوة هي الأولى منذ سنوات
أمس, 08:31 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
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