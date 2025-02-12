https://sarabic.ae/20250212/تصويت-برأيك-هل-يحقق-مؤتمر-الحوار-الوطني-تطلعات-الشعب-السوري-في-تشكيل-حكومة-وطنية-شاملة-1097721007.html
تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية للمرحلة الإنتقالية، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب، والتي تتكون من 7 أشخاص. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T16:07+0000
2025-02-12T16:07+0000
2025-02-12T16:07+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095739358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8577772043eba640fd798651f88cffcc.jpg
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري فإن رئاسة الجمهورية العربية السورية قررت تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن مؤتمر الحوار الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري ستكون نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب وليست قرارًا فرديًا، مقدرا أن الجدول الزمني لتتالي المراحل وصولا إلى مرحلة الانتخابات سيكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات.برأيك، هل يحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟تصويت...ما رأيك بطريقة تنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095739358_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e4f14977feeba83426018042f561efa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
أعلنت الرئاسة السورية للمرحلة الإنتقالية، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب، والتي تتكون من 7 أشخاص.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري فإن رئاسة الجمهورية العربية السورية قررت تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".
وسمح القرار للجنة أن تقر نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن مؤتمر الحوار الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري ستكون نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب وليست قرارًا فرديًا، مقدرا أن الجدول الزمني لتتالي المراحل وصولا إلى مرحلة الانتخابات سيكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات.
برأيك، هل يحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟