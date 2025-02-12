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الكرملين: بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250212/تصويت-برأيك-هل-يحقق-مؤتمر-الحوار-الوطني-تطلعات-الشعب-السوري-في-تشكيل-حكومة-وطنية-شاملة-1097721007.html
تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية للمرحلة الإنتقالية، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب، والتي تتكون من 7 أشخاص. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري فإن رئاسة الجمهورية العربية السورية قررت تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن مؤتمر الحوار الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري ستكون نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب وليست قرارًا فرديًا، مقدرا أن الجدول الزمني لتتالي المراحل وصولا إلى مرحلة الانتخابات سيكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات.برأيك، هل يحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟تصويت... برأيك هل يساهم انفتاح سوريا على دول الخليج بتحسين وضعها الاقتصادي؟تصويت...ما رأيك بطريقة تنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы

تصويت.. برأيك هل يمهد مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟

16:07 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أعلنت الرئاسة السورية للمرحلة الإنتقالية، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب، والتي تتكون من 7 أشخاص.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري فإن رئاسة الجمهورية العربية السورية قررت تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".

وسمح القرار للجنة أن تقر نظامها الداخلي، وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن مؤتمر الحوار الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري ستكون نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب وليست قرارًا فرديًا، مقدرا أن الجدول الزمني لتتالي المراحل وصولا إلى مرحلة الانتخابات سيكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات.
برأيك، هل يحقق مؤتمر الحوار الوطني تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة وطنية شاملة؟
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