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https://sarabic.ae/20250212/رئاسة-سوريا-هيئة-التفاوض-والائتلاف-الوطني-التزما-بقرار-حل-المؤسسات-ودمجها-بالدولة-1097691963.html
رئاسة سوريا: هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة
رئاسة سوريا: هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T00:32+0000
2025-02-12T00:33+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
الهيئة التفاوضية السورية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للرئاسة السورية أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع "التقى في دمشق رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين، حيث هنأ الوفدان السيد الرئيس على توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، مؤكدين ضرورة وقوف السوريين شعبًا وقيادةً ومؤسسات صفًا واحدًا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا".وأضاف البيان أنه "اتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة".وبحسب البيان، أكد الشرع "أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة بما يخدم الشعب السوري على المستوى الداخلي والخارجي".وأشارت الرئاسة السورية إلى أن "الوفدين أكدا العمل من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات".وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شنت مجموعات المعارضة المسلحة هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، دخلت دمشق، واستقال بشار الأسد من منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025.وفي 29 كانون الثاني/يناير، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية قد تمتد، حسبما أعلن، إلى خمس سنوات.ومن جهتها، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مؤكدة ضرورة احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241219/عضو-سابق-في-هيئة-التفاوض-السورية-نأمل-ألا-يتحول-الدعم--الغربي-لسوريا-إلى-وصاية-1095978345.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الهيئة التفاوضية السورية
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, الهيئة التفاوضية السورية

رئاسة سوريا: هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة

00:32 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 00:33 GMT 12.02.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما بقرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للرئاسة السورية أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع "التقى في دمشق رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين، حيث هنأ الوفدان السيد الرئيس على توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، مؤكدين ضرورة وقوف السوريين شعبًا وقيادةً ومؤسسات صفًا واحدًا لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا".
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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وأضاف البيان أنه "اتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة".
وبحسب البيان، أكد الشرع "أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة بما يخدم الشعب السوري على المستوى الداخلي والخارجي".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن "الوفدين أكدا العمل من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الشرع من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات".
وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شنت مجموعات المعارضة المسلحة هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، دخلت دمشق، واستقال بشار الأسد من منصبه كرئيس لسوريا وغادر البلاد.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025.
وفي 29 كانون الثاني/يناير، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية قد تمتد، حسبما أعلن، إلى خمس سنوات.
ومن جهتها، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مؤكدة ضرورة احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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