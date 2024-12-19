عضو سابق في هيئة التفاوض السورية: نأمل ألا يتحول الدعم الغربي لسوريا إلى وصاية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241219/عضو-سابق-في-هيئة-التفاوض-السورية-نأمل-ألا-يتحول-الدعم--الغربي-لسوريا-إلى-وصاية-1095978345.html
عضو سابق في هيئة التفاوض السورية: نأمل ألا يتحول الدعم الغربي لسوريا إلى وصاية
عضو سابق في هيئة التفاوض السورية: نأمل ألا يتحول الدعم الغربي لسوريا إلى وصاية
سبوتنيك عربي
أعرب الدكتور يحيى العريضي، العضو السابق في هيئة التفاوض السورية، عن أمله ألا يتحول الدعم والاهتمام الغربي لسوريا في هذه المرحلة إلى ما أسماه بالـ"وصاية". 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:56+0000
2024-12-19T14:56+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101527/45/1015274535_0:2:3264:1838_1920x0_80_0_0_7da98d6c757f6c2a7420a2aacbe0d988.jpg
وقال العريضي إن "هناك فرقا بين الدعم والاهتمام وبين الوصاية التي يرفضها الشعب السوري"، لافتًا إلى أن "الوقائع على الأرض الآن تبشر بالخير وتدعو للاطمئنان في ضوء التصرفات من مختلف الأطراف".وأوضح أن "القرار الأممي 2254 يحتاج لإعادة نظر، لأن الأمور الآن تغيرت وتبدلت، فالسلطة السابقة رحلت والمرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254 اختلفت أولوياتها".وأضاف في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولوية الآن للمسائل الخدمية والأمنية في بلد يعاني من فوضى ما بعد التغيير ومعدلات الفقر فيه من أعلى المعدلات في العالم".وأشار العريضي إلى أن "الانتخابات التي تحدث عنها المبعوث الأممي غير بيدرسون، محطة لابد أنه سيتم الوصول إليها لكن ليس الآن"، مشددًا على أن "التوافق بين الأفرقاء من أولويات المرحلة أيضا، التي لابد أن تسبق إجراء انتخابات".كما أشار العضو السابق في هيئة التفاوض السورية، إلى أن "الحكومة الانتقالية الحالية خبرتها لم تتعد نطاق إدلب، وأن إدارة أمور بلد بحجم سوريا يختلف عن إدارة محافظة كإدلب"، مؤكدًا على "ضرورة النظر في كيفية تنفيذ العدالة الانتقالية بطريقة غير انتقامية وفقا للقانون".وأكد العريضي على "ضرورة الدعوة لمؤتمر وطني عام، تنبثق عنه لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين، لكتابة الدستور القادم الذي يحدد شكل الدولة القادمة أو شكل الحكم"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية حتى كتابة الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن "هذه المسائل قيد المناقشة الآن"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الأحداث-في-سوريا-1095966469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101527/45/1015274535_406:0:2859:1840_1920x0_80_0_0_07c7cdd0e49c3aa87c3f172fe0001a67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

عضو سابق في هيئة التفاوض السورية: نأمل ألا يتحول الدعم الغربي لسوريا إلى وصاية

14:56 GMT 19.12.2024
© Sputnik . Diala Hasanدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Diala Hasan
تابعنا عبر
حصري
أعرب الدكتور يحيى العريضي، العضو السابق في هيئة التفاوض السورية، عن أمله ألا يتحول الدعم والاهتمام الغربي لسوريا في هذه المرحلة إلى ما أسماه بالـ"وصاية".
وقال العريضي إن "هناك فرقا بين الدعم والاهتمام وبين الوصاية التي يرفضها الشعب السوري"، لافتًا إلى أن "الوقائع على الأرض الآن تبشر بالخير وتدعو للاطمئنان في ضوء التصرفات من مختلف الأطراف".
وأوضح أن "القرار الأممي 2254 يحتاج لإعادة نظر، لأن الأمور الآن تغيرت وتبدلت، فالسلطة السابقة رحلت والمرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254 اختلفت أولوياتها".
وأضاف في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولوية الآن للمسائل الخدمية والأمنية في بلد يعاني من فوضى ما بعد التغيير ومعدلات الفقر فيه من أعلى المعدلات في العالم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين يكشف عن المستفيد الرئيسي من الأحداث في سوريا
12:46 GMT
وأشار العريضي إلى أن "الانتخابات التي تحدث عنها المبعوث الأممي غير بيدرسون، محطة لابد أنه سيتم الوصول إليها لكن ليس الآن"، مشددًا على أن "التوافق بين الأفرقاء من أولويات المرحلة أيضا، التي لابد أن تسبق إجراء انتخابات".
كما أشار العضو السابق في هيئة التفاوض السورية، إلى أن "الحكومة الانتقالية الحالية خبرتها لم تتعد نطاق إدلب، وأن إدارة أمور بلد بحجم سوريا يختلف عن إدارة محافظة كإدلب"، مؤكدًا على "ضرورة النظر في كيفية تنفيذ العدالة الانتقالية بطريقة غير انتقامية وفقا للقانون".
وأكد العريضي على "ضرورة الدعوة لمؤتمر وطني عام، تنبثق عنه لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين، لكتابة الدستور القادم الذي يحدد شكل الدولة القادمة أو شكل الحكم"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية حتى كتابة الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن "هذه المسائل قيد المناقشة الآن"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала