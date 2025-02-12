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https://sarabic.ae/20250212/رئيس-حركة-شباب-التغيير-لـسبوتنيك-ترامب-لا-يملك-قرار-وقف-الحرب-السودانية-1097728354.html
رئيس حركة "شباب التغيير" لـ"سبوتنيك": ترامب لا يملك قرار وقف الحرب السودانية
رئيس حركة "شباب التغيير" لـ"سبوتنيك": ترامب لا يملك قرار وقف الحرب السودانية
سبوتنيك عربي
صرح الفريق خالد ثالث رئيس حركة "شباب التغيير والعدالة" السودانية، بأن الرئيس الأمريكي لا يملك وقف الحرب في البلاد، فالحرب لن تقف بقرار وإنما بمحاسبة ومنع من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T19:48+0000
2025-02-12T19:48+0000
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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أعتقد أن أحدا يستطيع بقرار أن يوقف الحرب في السودان، فإذا أراد ترامب وقفا للحرب عليه أن يفرض ويحاسب الدول التي تقف خلف مليشيا الدعم السريع و تموله وتمده بالذخائر والمعدات العسكرية والمسيرات المتطورة التي لا تُباع إلا بموجب اتفاقيات دولية للجيوش الرسمية في الدول".وأضاف ثالث: "تم تزويد المليشيا بتلك المسيرات ويتم استخدامها ضد أبناء السودان، فإذا كان ترامب لديه القدرة على فرض هذا، عليه أن يقوم بذلك ويحاسب تلك الجهات ويطالبها بوقف هذا الدعم، وقتها سوف تقف الحرب بأمر السودانيين وستنتهي تلك المليشيا وتقف الحرب".وأشار رئيس حركة شباب التغيير، إلى أن تلك الحرب تم التخطيط لها ودعمها وتمويلها بشكل واضح ومرئي ومعلوم للجميع ومُراقب، هناك شكاوى من جانب السودان للمنظمات الدولية وقدمنا الأدلة عبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250209/السودان-يطرح-خارطة-طريق-للإعداد-لمرحلة-ما-بعد-الحرب-1097613500.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, موقف روسيا من أزمة السودان, دونالد ترامب, خطط ترامب, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, موقف روسيا من أزمة السودان, دونالد ترامب, خطط ترامب, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

رئيس حركة "شباب التغيير" لـ"سبوتنيك": ترامب لا يملك قرار وقف الحرب السودانية

19:48 GMT 12.02.2025
© Sputnikالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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صرح الفريق خالد ثالث رئيس حركة "شباب التغيير والعدالة" السودانية، بأن الرئيس الأمريكي لا يملك وقف الحرب في البلاد، فالحرب لن تقف بقرار وإنما بمحاسبة ومنع من يقدمون الدعم المادي والعسكري للدعم السريع من فعل ذلك.
وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أعتقد أن أحدا يستطيع بقرار أن يوقف الحرب في السودان، فإذا أراد ترامب وقفا للحرب عليه أن يفرض ويحاسب الدول التي تقف خلف مليشيا الدعم السريع و تموله وتمده بالذخائر والمعدات العسكرية والمسيرات المتطورة التي لا تُباع إلا بموجب اتفاقيات دولية للجيوش الرسمية في الدول".
وأضاف ثالث: "تم تزويد المليشيا بتلك المسيرات ويتم استخدامها ضد أبناء السودان، فإذا كان ترامب لديه القدرة على فرض هذا، عليه أن يقوم بذلك ويحاسب تلك الجهات ويطالبها بوقف هذا الدعم، وقتها سوف تقف الحرب بأمر السودانيين وستنتهي تلك المليشيا وتقف الحرب".
وأشار رئيس حركة شباب التغيير، إلى أن تلك الحرب تم التخطيط لها ودعمها وتمويلها بشكل واضح ومرئي ومعلوم للجميع ومُراقب، هناك شكاوى من جانب السودان للمنظمات الدولية وقدمنا الأدلة عبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
السودان يطرح "خارطة طريق" للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب
9 فبراير, 13:53 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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