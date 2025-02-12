https://sarabic.ae/20250212/رئيس-حركة-شباب-التغيير-لـسبوتنيك-ترامب-لا-يملك-قرار-وقف-الحرب-السودانية-1097728354.html

رئيس حركة "شباب التغيير" لـ"سبوتنيك": ترامب لا يملك قرار وقف الحرب السودانية

رئيس حركة "شباب التغيير" لـ"سبوتنيك": ترامب لا يملك قرار وقف الحرب السودانية

سبوتنيك عربي

صرح الفريق خالد ثالث رئيس حركة "شباب التغيير والعدالة" السودانية، بأن الرئيس الأمريكي لا يملك وقف الحرب في البلاد، فالحرب لن تقف بقرار وإنما بمحاسبة ومنع من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T19:48+0000

2025-02-12T19:48+0000

2025-02-12T19:48+0000

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وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "لا أعتقد أن أحدا يستطيع بقرار أن يوقف الحرب في السودان، فإذا أراد ترامب وقفا للحرب عليه أن يفرض ويحاسب الدول التي تقف خلف مليشيا الدعم السريع و تموله وتمده بالذخائر والمعدات العسكرية والمسيرات المتطورة التي لا تُباع إلا بموجب اتفاقيات دولية للجيوش الرسمية في الدول".وأضاف ثالث: "تم تزويد المليشيا بتلك المسيرات ويتم استخدامها ضد أبناء السودان، فإذا كان ترامب لديه القدرة على فرض هذا، عليه أن يقوم بذلك ويحاسب تلك الجهات ويطالبها بوقف هذا الدعم، وقتها سوف تقف الحرب بأمر السودانيين وستنتهي تلك المليشيا وتقف الحرب".وأشار رئيس حركة شباب التغيير، إلى أن تلك الحرب تم التخطيط لها ودعمها وتمويلها بشكل واضح ومرئي ومعلوم للجميع ومُراقب، هناك شكاوى من جانب السودان للمنظمات الدولية وقدمنا الأدلة عبر سفير السودان لدى الأمم المتحدة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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