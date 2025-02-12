https://sarabic.ae/20250212/رئيس-وزراء-تركيا-الأسبق-يقترح-ربط-غزة-بحكم-ذاتي-تركي-لحين-إقامة-دولة-فلسطين-فيديو-1097713030.html

رئيس وزراء تركيا الأسبق يقترح ربط غزة بحكم ذاتي تركي لحين إقامة دولة فلسطين... فيديو

رئيس وزراء تركيا الأسبق يقترح ربط غزة بحكم ذاتي تركي لحين إقامة دولة فلسطين... فيديو

سبوتنيك عربي

اقترح رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، ربط قطاع غزة بحكم ذاتي تركي لحين إقامة دولة فلسطين. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T13:07+0000

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وقال أوغلو: "الجمهورية التركية هي الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن نعامل أهل غزة كأبناء شعبنا وأشقائنا التاريخيين".وتابع: "يجب على سكان غزة إجراء استفتاء شعبي عام ليكونوا مرتبطين بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين".وأضاف: "تعتقد أمريكا أنها تستطيع أن تأتي وتحكم هذه المنطقة، ونحن الذين قاتل أجدادنا من أجل هذه الأرض، ألا نقف مع أهل غزة؟".وذكر الرئيس ترامب أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستضع قطاع غزة تحت سلطتها وستتم إدارته بشكل "سليم للغاية"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-سكان-قطاع-غزة-يمكن-نقلهم-إلى-قطعة-أرض-في-الأردن-ومصر-1097688749.html

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