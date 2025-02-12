ظهور لافت لابن إيلون ماسك وهو يلعب في مكتب ترامب يشعل مواقع التواصل... فيديو
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
© AP Photo / Alex Brandon
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شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لحظات غير اعتيادية خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة الملياردير إيلون ماسك، حيث لفت ابن ماسك الصغير الأنظار بحضوره العفوي إلى جانب والده.
ظهر الطفل وهو يتنقل بحرية بين الصحفيين، تارة على كتفي والده، وتارة أخرى وهو يتجول حول المكتب البيضاوي، ما أضفى لمسة غير متوقعة على اللقاء الرسمي.
This is a brilliant explanation from Elon Musk on how to cut the budget deficit in half and why it's important for everyday Americans to support DOGE.— Nick Adams (@NickAdamsinUSA) February 11, 2025
This is what we voted for! pic.twitter.com/arveGlRdxq
ولم يتردد ماسك في مشاركة لحظات ابنه العفوية من خلال نشر عدة مقاطع على منصة "إكس" التي يملكها.
BREAKING: Trump brings Elon Musk and his son into the Oval Office as he signs an executive order, singlehandedly humanizing children and promoting parenting in front of millions.— Anna Lulis (@annamlulis) February 11, 2025
Normalize this.
Kids aren’t burdens—they’re the future.
pic.twitter.com/3m1HYaowER
وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعضهم أن وجود الطفل بحركاته التلقائية أضفى طابعا لطيفا على المؤتمر.
$50M of condoms is a LOT of condoms 🤷♂️— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2025
pic.twitter.com/V2C7znndUB
بينما اعتبر آخرون أن ذلك كسرٌ للبروتوكولات الرسمية، وأن المكتب البيضاوي ليس المكان المناسب لوجود الأطفال أثناء المؤتمرات الصحفية.
وفيما التزم ترامب الصمت حيال المشهد، رصد المتابعون ردود فعله الطريفة أثناء حديث ماسك، في لحظة جمعت بين الرسمية والبراءة الطفولية.