https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الجنوبية-تتجه-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-سوريا-1097703638.html
كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
سبوتنيك عربي
تعتزم كوريا الجنوبية مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، وذلك بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عاما. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:24+0000
2025-02-12T09:24+0000
2025-02-12T09:24+0000
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ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن هذه الخطوة جاءت عقب زيارة رسمية قام بها إلى سوريا هذا الشهر، حيث بحث الوضع الراهن في البلاد والتقى بمسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، التي أبدت ترحيبها بتأسيس علاقات دبلوماسية مع سيئول.يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية حتى الآن.وكانت كوريا الجنوبية قد أقامت، العام الماضي، علاقات دبلوماسية مفاجئة مع كوبا، وافتتحت سفارتها في هافانا، الشهر الماضي، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز حضورها الدبلوماسي عالميا.
https://sarabic.ae/20250211/الخارجية-الروسية-سوريا-ليست-مكانا-لتصفية-الحسابات-الجيوسياسية-1097685955.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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كوريا الجنوبية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
تعتزم كوريا الجنوبية مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، وذلك بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عاما.
ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن هذه الخطوة جاءت عقب زيارة رسمية قام بها إلى سوريا هذا الشهر، حيث بحث الوضع الراهن في البلاد والتقى بمسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، التي أبدت ترحيبها بتأسيس علاقات دبلوماسية مع سيئول.
ونقلت
وكالة "يونهاب" الكورية عن المسؤول قوله: "نرى أن الظروف باتت مهيأة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري المؤقت، أسعد الشيباني، أكد استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن سوريا
هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية حتى الآن.
وكانت كوريا الجنوبية قد أقامت، العام الماضي، علاقات دبلوماسية مفاجئة مع كوبا، وافتتحت سفارتها في هافانا، الشهر الماضي، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز حضورها الدبلوماسي عالميا.