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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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11:31 GMT
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ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
سبوتنيك عربي
تعتزم كوريا الجنوبية مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، وذلك بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عاما. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:24+0000
2025-02-12T09:24+0000
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ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن هذه الخطوة جاءت عقب زيارة رسمية قام بها إلى سوريا هذا الشهر، حيث بحث الوضع الراهن في البلاد والتقى بمسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، التي أبدت ترحيبها بتأسيس علاقات دبلوماسية مع سيئول.يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية حتى الآن.وكانت كوريا الجنوبية قد أقامت، العام الماضي، علاقات دبلوماسية مفاجئة مع كوبا، وافتتحت سفارتها في هافانا، الشهر الماضي، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز حضورها الدبلوماسي عالميا.
https://sarabic.ae/20250211/الخارجية-الروسية-سوريا-ليست-مكانا-لتصفية-الحسابات-الجيوسياسية-1097685955.html
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كوريا الجنوبية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

09:24 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Maria Plotnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Maria Plotnikova
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تعتزم كوريا الجنوبية مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، وذلك بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عاما.
ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن هذه الخطوة جاءت عقب زيارة رسمية قام بها إلى سوريا هذا الشهر، حيث بحث الوضع الراهن في البلاد والتقى بمسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة، التي أبدت ترحيبها بتأسيس علاقات دبلوماسية مع سيئول.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
الخارجية الروسية: سوريا ليست مكانا لتصفية الحسابات الجيوسياسية
أمس, 17:11 GMT
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن المسؤول قوله: "نرى أن الظروف باتت مهيأة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري المؤقت، أسعد الشيباني، أكد استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية حتى الآن.
وكانت كوريا الجنوبية قد أقامت، العام الماضي، علاقات دبلوماسية مفاجئة مع كوبا، وافتتحت سفارتها في هافانا، الشهر الماضي، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز حضورها الدبلوماسي عالميا.
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