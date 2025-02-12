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https://sarabic.ae/20250212/هل-وجه-محمد-بن-سلمان-تهديدا-لترامب-فيديو-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-1097724309.html
هل وجه محمد بن سلمان تهديدا لترامب.. فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل
هل وجه محمد بن سلمان تهديدا لترامب.. فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو يتعلق بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T18:32+0000
2025-02-12T18:32+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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الفيديو البالغة مدته 16 ثانية، يُظهر ولي العهد السعودي وكأنه يحذر ترامب من غضب المملكة، ومما ساعد في انتشاره أنه جاء في خضم الجدل المثار حول خطة ترامب بشأن قطاع غزة. لكن التحقق يشير إلى أن المقطع الأصلي يعود إلى 18 سبتمبر/أيلول 2024، لكن تم تعديله رقميًا باستخدام تقنيات "التزييف العميق" ليبدو ولي العهد السعودي وكأنه يوجه رسالة تحذير إلى ترامب.وكانت المملكة العربية السعودية، قد شددت عبر بيانات متتالية خلال الأيام الماضية، على أن موقفها كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.كما أوضحت أنها أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، أنه "لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة"، وفقا لبيان الخارجية السعودية.
https://sarabic.ae/20250209/بعد-الخلافات-الأخيرة-نتنياهو-يكشف-موعد-التطبيع-مع-السعودية-1097619715.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

هل وجه محمد بن سلمان تهديدا لترامب.. فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل

18:32 GMT 12.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© POOL
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أثار مقطع فيديو يتعلق بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو البالغة مدته 16 ثانية، يُظهر ولي العهد السعودي وكأنه يحذر ترامب من غضب المملكة، ومما ساعد في انتشاره أنه جاء في خضم الجدل المثار حول خطة ترامب بشأن قطاع غزة. لكن التحقق يشير إلى أن المقطع الأصلي يعود إلى 18 سبتمبر/أيلول 2024، لكن تم تعديله رقميًا باستخدام تقنيات "التزييف العميق" ليبدو ولي العهد السعودي وكأنه يوجه رسالة تحذير إلى ترامب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
بعد الخلافات الأخيرة... نتنياهو يكشف موعد التطبيع مع السعودية
9 فبراير, 18:59 GMT

أما المقطع الأصلي قبل التعديل، فكان الأمير محمد يتحدث فيه أمام مجلس الشوري السعودي، عن تمسك المملكة بـ"قيام دولة فلسطينية مستقلة"، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون تحقق ذلك. لكن تم التلاعب فيه عن طريق تقنيات التزييف العميق.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد شددت عبر بيانات متتالية خلال الأيام الماضية، على أن موقفها كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
كما أوضحت أنها أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، أنه "لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة"، وفقا لبيان الخارجية السعودية.
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