https://sarabic.ae/20250212/وزير-الدفاع-الأمريكي-يكشف-عن-أولويات-واشنطن-في-عهد-ترامب-1097718868.html

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن أولويات واشنطن في عهد ترامب

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن أولويات واشنطن في عهد ترامب

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر احتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجيتها... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T14:57+0000

2025-02-12T14:57+0000

2025-02-12T14:57+0000

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وقال هيغسيث خلال اجتماع مجموعة الاتصال الغربية الخاصة بالمساعدات إلى أوكرانيا: "نحن نواجه منافسًا من نفس النوع في الصين الشيوعية، التي لديها القدرة والنية لتهديد وطننا ومصالحنا الوطنية الأساسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي لضمان الاستقرار الإقليمي".وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع أن فكرة العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 غير واقعية وأن السعي لتحقيق هذا الهدف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.وتابع: "نريد، مثلكم، أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة، لكن يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هدف غير واقعي، وأن السعي وراء هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة".وقال هيغسيث إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية".وأكد هيغسيث أن "الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع العلاقات غير المتوازنة التي تشجع على التبعية، وإننا ندعو دولكم ومواطنيكم إلى مضاعفة الجهود والتأكيد على الالتزام، ليس فقط بتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية العاجلة، وإنما بأهداف الردع والدفاع الأوروبية طويلة المدى، وتعزيز التحالف عبر الأطلسي"."أقصى قدر من الحذر".. الصين تكشف مضمون أول اتصال بينها وبين وزير خارجية ترامب

https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html

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