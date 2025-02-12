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وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن أولويات واشنطن في عهد ترامب
وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن أولويات واشنطن في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر احتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجيتها... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T14:57+0000
2025-02-12T14:57+0000
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وقال هيغسيث خلال اجتماع مجموعة الاتصال الغربية الخاصة بالمساعدات إلى أوكرانيا: "نحن نواجه منافسًا من نفس النوع في الصين الشيوعية، التي لديها القدرة والنية لتهديد وطننا ومصالحنا الوطنية الأساسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي لضمان الاستقرار الإقليمي".وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع أن فكرة العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 غير واقعية وأن السعي لتحقيق هذا الهدف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.وتابع: "نريد، مثلكم، أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة، لكن يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هدف غير واقعي، وأن السعي وراء هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة".وقال هيغسيث إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية".وأكد هيغسيث أن "الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع العلاقات غير المتوازنة التي تشجع على التبعية، وإننا ندعو دولكم ومواطنيكم إلى مضاعفة الجهود والتأكيد على الالتزام، ليس فقط بتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية العاجلة، وإنما بأهداف الردع والدفاع الأوروبية طويلة المدى، وتعزيز التحالف عبر الأطلسي"."أقصى قدر من الحذر".. الصين تكشف مضمون أول اتصال بينها وبين وزير خارجية ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الصين

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن أولويات واشنطن في عهد ترامب

14:57 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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أفاد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر احتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إحدى الأولويات الرئيسية لاستراتيجيتها الدفاعية.
وقال هيغسيث خلال اجتماع مجموعة الاتصال الغربية الخاصة بالمساعدات إلى أوكرانيا: "نحن نواجه منافسًا من نفس النوع في الصين الشيوعية، التي لديها القدرة والنية لتهديد وطننا ومصالحنا الوطنية الأساسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيرا إلى "أهمية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي لضمان الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن واشنطن تعتزم مواجهة نفوذ بكين بشكل نشط من خلال تعزيز التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع أن فكرة العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 غير واقعية وأن السعي لتحقيق هذا الهدف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.
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وتابع: "نريد، مثلكم، أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة، لكن يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هدف غير واقعي، وأن السعي وراء هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة".

وأعرب هيغسيث عن اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يكون نتيجة واقعية لأي تسوية تفاوضية محتملة.

وقال هيغسيث إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية".
وأكد هيغسيث أن "الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع العلاقات غير المتوازنة التي تشجع على التبعية، وإننا ندعو دولكم ومواطنيكم إلى مضاعفة الجهود والتأكيد على الالتزام، ليس فقط بتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية العاجلة، وإنما بأهداف الردع والدفاع الأوروبية طويلة المدى، وتعزيز التحالف عبر الأطلسي".
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