https://sarabic.ae/20250212/1097699421.html
"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء
"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لنهر "تشيانتانغ" المتجمد في مقاطعة تشجيانغ بالصين، في مشهد يبيّن روعة المناظر التي... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:02+0000
2025-02-12T09:02+0000
2025-02-12T09:02+0000
وسائط متعددة
صور
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097699590_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_171abf1fe67d1a6204a52402352bc32a.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097699590_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_9af3daa804e4dc61ea1a6dbafdf0dd96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, الصين
"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لنهر "تشيانتانغ" المتجمد في مقاطعة تشجيانغ بالصين، في مشهد يبيّن روعة المناظر التي تشاهدها الطيور المحلقة فوق النهر.
© Getty Images / VCG
منظر جوي للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس، بعد انحسار المد في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين
منظر جوي للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس، بعد انحسار المد في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين
© Getty Images / VCG
صورة رائعة للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس.
صورة رائعة للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس.
© Getty Images / VCG
وسط موجة البرد المستمرة، يظهر التكوين الطبيعي لأنماط الغابات على السهول الطينية المتجمدة، والمعروفة أيضًا باسم "أشجار المد والجزر"
وسط موجة البرد المستمرة، يظهر التكوين الطبيعي لأنماط الغابات على السهول الطينية المتجمدة، والمعروفة أيضًا باسم "أشجار المد والجزر"
© Getty Images / VCG
صورة جميلة لنهر "تشيانتانغ" المتجمد وهو يظهر على هيئة شجرة عملاقة
صورة جميلة لنهر "تشيانتانغ" المتجمد وهو يظهر على هيئة شجرة عملاقة
© Getty Images / VCG
صورة تظهر نهر "تشيانتانغ" والثلوج تغطيه
صورة تظهر نهر "تشيانتانغ" والثلوج تغطيه
© Getty Images / VCG
مشهد جميل لنهر "تشيانتانغ" أثناء غروب الشمس
مشهد جميل لنهر "تشيانتانغ" أثناء غروب الشمس