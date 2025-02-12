"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء

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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
رسالة من برشلونة إلى قطبي مدريد ولقاء منتظر بين السيتي والريال
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء
"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لنهر "تشيانتانغ" المتجمد في مقاطعة تشجيانغ بالصين، في مشهد يبيّن روعة المناظر التي... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

"بعين الصقر"... نهر متجمد في الصين يعكس سحر الشتاء

09:02 GMT 12.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور جوية جميلة رصدتها عدسات الكاميرات لنهر "تشيانتانغ" المتجمد في مقاطعة تشجيانغ بالصين، في مشهد يبيّن روعة المناظر التي تشاهدها الطيور المحلقة فوق النهر.
© Getty Images / VCG

منظر جوي للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس، بعد انحسار المد في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين

منظر جوي للأشجار العملاقة على نهر &quot;تشيانتانغ&quot; المتجمد أثناء شروق الشمس، بعد انحسار المد في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG

منظر جوي للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس، بعد انحسار المد في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ في الصين

© Getty Images / VCG

صورة رائعة للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس.

صورة رائعة للأشجار العملاقة على نهر &quot;تشيانتانغ&quot; المتجمد أثناء شروق الشمس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG

صورة رائعة للأشجار العملاقة على نهر "تشيانتانغ" المتجمد أثناء شروق الشمس.

© Getty Images / VCG

وسط موجة البرد المستمرة، يظهر التكوين الطبيعي لأنماط الغابات على السهول الطينية المتجمدة، والمعروفة أيضًا باسم "أشجار المد والجزر"

وسط موجة البرد المستمرة، يظهر التكوين الطبيعي لأنماط الغابات على السهول الطينية المتجمدة، والمعروفة أيضًا باسم &quot;أشجار المد والجزر&quot; - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / VCG

وسط موجة البرد المستمرة، يظهر التكوين الطبيعي لأنماط الغابات على السهول الطينية المتجمدة، والمعروفة أيضًا باسم "أشجار المد والجزر"

© Getty Images / VCG

صورة جميلة لنهر "تشيانتانغ" المتجمد وهو يظهر على هيئة شجرة عملاقة

صورة جميلة لنهر &quot;تشيانتانغ&quot; المتجمد وهو يظهر على هيئة شجرة عملاقة - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / VCG

صورة جميلة لنهر "تشيانتانغ" المتجمد وهو يظهر على هيئة شجرة عملاقة

© Getty Images / VCG

صورة تظهر نهر "تشيانتانغ" والثلوج تغطيه

صورة تظهر نهر &quot;تشيانتانغ&quot; والثلوج تغطيه - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / VCG

صورة تظهر نهر "تشيانتانغ" والثلوج تغطيه

© Getty Images / VCG

مشهد جميل لنهر "تشيانتانغ" أثناء غروب الشمس

مشهد جميل لنهر &quot;تشيانتانغ&quot; أثناء غروب الشمس - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / VCG

مشهد جميل لنهر "تشيانتانغ" أثناء غروب الشمس

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