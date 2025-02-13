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بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي لتعزيز التعاون المشترك
بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي لتعزيز التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
أعلنت ليبيا، اليوم الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين طرابلس وموسكو. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T15:30+0000
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وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.وقالت الخارجية الليبية في بيان لها عبر مواقع التواصل: "عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية للمنتدى الليبي الروسي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".وتابع البيان: "استعرض الوزير خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الاستعدادات الفنية واللوجستية للمنتدى"، مؤكدا "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف دول العالم ومن بينها روسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية تفعيلاً للدبلوماسية الاقتصادية".كما شدد البيان الليبي على "ضرورة الإعداد الجيد لضمان نجاح المنتدى، وتحقيق أهدافه المرجوة في دعم التعاون المشترك".ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة الليبية لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20250118/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-ليبيا-وروسيا-في-مجال-الطاقة-تعزز-الاستقرار-الاقتصادي-1096895984.html
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي لتعزيز التعاون المشترك

15:30 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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أعلنت ليبيا، اليوم الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين طرابلس وموسكو.
وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.
وقالت الخارجية الليبية في بيان لها عبر مواقع التواصل: "عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الخميس، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية للمنتدى الليبي الروسي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
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وتابع البيان: "استعرض الوزير خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الاستعدادات الفنية واللوجستية للمنتدى"، مؤكدا "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف دول العالم ومن بينها روسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية تفعيلاً للدبلوماسية الاقتصادية".
كما شدد البيان الليبي على "ضرورة الإعداد الجيد لضمان نجاح المنتدى، وتحقيق أهدافه المرجوة في دعم التعاون المشترك".
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة الليبية لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
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