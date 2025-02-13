https://sarabic.ae/20250213/حماس-نبارك-العملية-البطولية-قرب-نابلس-وندعو-لتصعيد-المقاومة-1097744948.html

"حماس": نبارك "العملية البطولية" قرب نابلس وندعو لتصعيد المقاومة

"حماس": نبارك "العملية البطولية" قرب نابلس وندعو لتصعيد المقاومة

سبوتنيك عربي

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بـ"العملية البطولية" التي وقعت، صباح اليوم الخميس، قرب حاجز حوارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، ودعت الشعب... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T11:54+0000

2025-02-13T11:54+0000

2025-02-13T11:54+0000

العالم العربي

إسرائيل

حركة حماس

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وأكدت الحركة في بيان نقلته وكالة "قدس برس"، أن هذه العملية تأتي كرد على "جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة". وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشمل "اقتحاماتٍ واعتداءاتٍ على المقدسات، ومخططات الضم والتهجير".وأضافت حماس أن هذه الجرائم "لن تحصد سوى مزيد من العمليات البطولية والرد بكل الوسائل المتاحة"، داعية الشعب الفلسطيني والمقاومة إلى "مواصلة التصعيد والانتفاض في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا الفلسطينية، لإفشال مخططاته الخبيثة".يأتي ذلك بعدما قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا فلسطينيًا رميا بالرصاص داخل مركبته قرب معسكر حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشاب الفلسطيني حاول دهس جندي إسرائيلي، مما دفع القوات إلى إطلاق النار عليه وتصفيته.يأتي هذا الحادث في إطار تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياتها العسكرية في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، بدءًا من 21 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدفت مدينة جنين ومخيمها والبلدات المجاورة، ما أسفر عن مقتل 25 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته ليشمل مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث لقي خمسة فلسطينيين مصرعهم، ثم شن هجومًا جديدًا في 2 فبراير/شباط على بلدة "طمون" ومخيم "الفارعة" في طوباس، استمرت العملية في طمون لمدة 7 أيام، وفي مخيم الفارعة لمدة 11 يومًا.

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العالم العربي, إسرائيل, حركة حماس