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https://sarabic.ae/20250213/عملية-بودابست-1097750574.html
عملية بودابست
عملية بودابست
سبوتنيك عربي
في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 1944 وفبراير/شباط من العام 1945، نفذ الجيش الأحمر السوفيتي "عملية بودابست" لتحرير العاصمة المجرية من القوات النازية، يوضح... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

عملية بودابست

13:49 GMT 13.02.2025
تابعنا عبر
في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 1944 وفبراير/شباط من العام 1945، نفذ الجيش الأحمر السوفيتي "عملية بودابست" لتحرير العاصمة المجرية من القوات النازية، يوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" مراحل العملية الرئيسية، والمعارك الهامة، والنتائج التي أسهمت في تغيير مجرى الحرب في أوروبا الشرقية.
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