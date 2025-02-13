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https://sarabic.ae/20250213/كيف-قصف-الحلفاء-درسدن-1097757391.html
كيف قصف الحلفاء درسدن
كيف قصف الحلفاء درسدن
سبوتنيك عربي
خلال الحرب العالمية الثانية، نفذت القوات الجوية البريطانية والقوات الجوية الأمريكية عملية قصف مكثفة على مدينة درسدن الألمانية، ما أسفر عن تدمير جزئي للمدينة،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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تعرف على تفاصيل هجوم الحلفاء على درسدن الألمانية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق وكالة "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف قصف الحلفاء درسدن

16:59 GMT 13.02.2025
تابعنا عبر
خلال الحرب العالمية الثانية، نفذت القوات الجوية البريطانية والقوات الجوية الأمريكية عملية قصف مكثفة على مدينة درسدن الألمانية، ما أسفر عن تدمير جزئي للمدينة، وتسبب في مقتل الآلاف، مما جعل هذه الحملة الجوية واحدة من أكثر العمليات العسكرية إثارة للجدل، إذ برر الحلفاء الهجوم بأنه لدعم الهجوم السوفيتي، إلا أن الاتحاد السوفيتي لم ينسق هذه الضربات.
تعرف على تفاصيل هجوم الحلفاء على درسدن الألمانية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق وكالة "سبوتنيك".
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