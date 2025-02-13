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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/وزير-الدفاع-الهنغاري-انضمام-أوكرانيا-لحلف-شمال-الأطلسي-غير-واقعي-1097733169.html
وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي
وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف سالاي بوبروفينتسكي، أن بلاده مثل الولايات المتحدة، تعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمرا غير واقعي. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T01:48+0000
2025-02-13T01:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هنغاريا
الناتو
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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بودابست - سبوتنيك. وكتب سالاي بوبروفينتسكي، على صفحته في شبكة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا الاتحادية): "نرحب بصوت الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "غير عملي" وغير مرجح، وأعرب عن تأييده لفكرة تخلي كييف عن الانضمام إلى الحلف.كما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مرارا بأن بودابست لن تدعم أي تحرك جوهري لأوكرانيا نحو "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حتى يتم استعادة حقوق الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا.
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html
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هنغاريا, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
هنغاريا, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي

01:48 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Anna Szilagyiناقلات جنود مدرعة مجرية تظهر أثناء نشر الجيش لقواته بالقرب من الحدود المجرية الأوكرانية، في فاساروسناميني، المجر، الجمعة 25 فبراير 2022
ناقلات جنود مدرعة مجرية تظهر أثناء نشر الجيش لقواته بالقرب من الحدود المجرية الأوكرانية، في فاساروسناميني، المجر، الجمعة 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
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أكد وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف سالاي بوبروفينتسكي، أن بلاده مثل الولايات المتحدة، تعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمرا غير واقعي.
بودابست - سبوتنيك. وكتب سالاي بوبروفينتسكي، على صفحته في شبكة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا الاتحادية): "نرحب بصوت الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".

وأضاف، "في الوقت الحالي، لا نعتبر انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمرا واقعيا".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "غير عملي" وغير مرجح، وأعرب عن تأييده لفكرة تخلي كييف عن الانضمام إلى الحلف.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا الفترة المقبلة.. ويؤكد: وقف إطلاق النار قريب
أمس, 22:57 GMT
كما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مرارا بأن بودابست لن تدعم أي تحرك جوهري لأوكرانيا نحو "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حتى يتم استعادة حقوق الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا.
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