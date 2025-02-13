https://sarabic.ae/20250213/وزير-الدفاع-الهنغاري-انضمام-أوكرانيا-لحلف-شمال-الأطلسي-غير-واقعي-1097733169.html
وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي
وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف سالاي بوبروفينتسكي، أن بلاده مثل الولايات المتحدة، تعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمرا غير واقعي. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T01:48+0000
2025-02-13T01:48+0000
2025-02-13T01:48+0000
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بودابست - سبوتنيك. وكتب سالاي بوبروفينتسكي، على صفحته في شبكة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا الاتحادية): "نرحب بصوت الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "غير عملي" وغير مرجح، وأعرب عن تأييده لفكرة تخلي كييف عن الانضمام إلى الحلف.كما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مرارا بأن بودابست لن تدعم أي تحرك جوهري لأوكرانيا نحو "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حتى يتم استعادة حقوق الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا.
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html
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هنغاريا, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
هنغاريا, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
وزير الدفاع الهنغاري: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي غير واقعي
أكد وزير الدفاع الهنغاري، كريستوف سالاي بوبروفينتسكي، أن بلاده مثل الولايات المتحدة، تعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمرا غير واقعي.
بودابست - سبوتنيك. وكتب سالاي بوبروفينتسكي، على صفحته في شبكة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا الاتحادية): "نرحب بصوت الولايات المتحدة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا. نحن نتفق على أنه يجب وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، ويجب إنهاء الحرب بدلا من اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التصعيد".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو "غير عملي" وغير مرجح، وأعرب عن تأييده لفكرة تخلي كييف عن الانضمام إلى الحلف.
كما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مرارا بأن بودابست لن تدعم أي تحرك جوهري لأوكرانيا نحو "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حتى يتم استعادة حقوق الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا.