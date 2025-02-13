باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

إيلون ماسك برفقة ابنه، وهو يلقي كلمة إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في واشنطن العاصمة.
إيلون ماسك برفقة ابنه، وهو يلقي كلمة إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في واشنطن العاصمة.
لقطة طريفة لطيور البجع في بحيرة "سفيتلوي" على أراضي محمية "ليبيديني" الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي، روسيا.
لقطة طريفة لطيور البجع في بحيرة "سفيتلوي" على أراضي محمية "ليبيديني" الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي، روسيا.
بوجه ساخر، جانيل موناي تصل إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء السابع والعشرين، في لوس أنجلوس.
بوجه ساخر، جانيل موناي تصل إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء السابع والعشرين، في لوس أنجلوس.
لقطة جميلة لقطة تجري في الملعب خلال مباراة بكرة المضرب بين التونسية أُنس جابر، والأمريكية صوفيا كينين، في بطولة قطر توتال إنيرجيز المفتوحة للتنس 2025.
لقطة جميلة لقطة تجري في الملعب خلال مباراة بكرة المضرب بين التونسية أُنس جابر، والأمريكية صوفيا كينين، في بطولة قطر توتال إنيرجيز المفتوحة للتنس 2025.
هادلي كوبر، وأماندا غابرييل، تلتقطان صورة سيلفي أثناء مشاهدة نهائيات بطولة "ماسترز أغيليتي"، في نيويورك.
هادلي كوبر، وأماندا غابرييل، تلتقطان صورة سيلفي أثناء مشاهدة نهائيات بطولة "ماسترز أغيليتي"، في نيويورك.
مشهد رائع لطريقة عرض البطيخ على شكل وجه ضاحك، في أحد المتاجر الكبرى في هاندان، الصين.
مشهد رائع لطريقة عرض البطيخ على شكل وجه ضاحك، في أحد المتاجر الكبرى في هاندان، الصين.
كلب يطارد البط أثناء مسابقة خفة الحركة في معرض الكلاب السنوي رقم 149 لنادي وستمنستر كينيل، في مدينة نيويورك.
كلب يطارد البط أثناء مسابقة خفة الحركة في معرض الكلاب السنوي رقم 149 لنادي وستمنستر كينيل، في مدينة نيويورك.
مشجعات اتحاد كرة القدم الأمريكي يشاركن في عروض اللياقة البدنية، في ملعب بان أميركان في نيو أورليانز، الولايات المتحدة.
مشجعات اتحاد كرة القدم الأمريكي يشاركن في عروض اللياقة البدنية، في ملعب بان أميركان في نيو أورليانز، الولايات المتحدة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح روبوتًا أثناء زيارته لمحطة "إف"، على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، فرنسا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح روبوتًا أثناء زيارته لمحطة "إف"، على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، فرنسا.
فتاة تتزلج على زلاجة فوق بحيرات سوزدال في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.
فتاة تتزلج على زلاجة فوق بحيرات سوزدال في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.