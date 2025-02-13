باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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33 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

14:06 GMT 13.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© Getty Images / Andrew Harnik

إيلون ماسك برفقة ابنه، وهو يلقي كلمة إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في واشنطن العاصمة.

إيلون ماسك برفقة ابنه، وهو يلقي كلمة إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في واشنطن العاصمة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Andrew Harnik

إيلون ماسك برفقة ابنه، وهو يلقي كلمة إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في واشنطن العاصمة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لطيور البجع في بحيرة "سفيتلوي" على أراضي محمية "ليبيديني" الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي، روسيا.

لقطة طريفة لطيور البجع في بحيرة &quot;سفيتلوي&quot; على أراضي محمية &quot;ليبيديني&quot; الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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لقطة طريفة لطيور البجع في بحيرة "سفيتلوي" على أراضي محمية "ليبيديني" الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي، روسيا.

© AP Photo / Chris Pizzello

بوجه ساخر، جانيل موناي تصل إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء السابع والعشرين، في لوس أنجلوس.

بوجه ساخر، جانيل موناي تصل إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء السابع والعشرين، في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Chris Pizzello

بوجه ساخر، جانيل موناي تصل إلى حفل توزيع جوائز نقابة مصممي الأزياء السابع والعشرين، في لوس أنجلوس.

© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil/

لقطة جميلة لقطة تجري في الملعب خلال مباراة بكرة المضرب بين التونسية أُنس جابر، والأمريكية صوفيا كينين، في بطولة قطر توتال إنيرجيز المفتوحة للتنس 2025.

لقطة جميلة لقطة تجري في الملعب خلال مباراة بكرة المضرب بين التونسية أُنس جابر، والأمريكية صوفيا كينين، في بطولة قطر توتال إنيرجيز المفتوحة للتنس 2025. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil/

لقطة جميلة لقطة تجري في الملعب خلال مباراة بكرة المضرب بين التونسية أُنس جابر، والأمريكية صوفيا كينين، في بطولة قطر توتال إنيرجيز المفتوحة للتنس 2025.

© AP Photo / Heather Khalifa

هادلي كوبر، وأماندا غابرييل، تلتقطان صورة سيلفي أثناء مشاهدة نهائيات بطولة "ماسترز أغيليتي"، في نيويورك.

هادلي كوبر، وأماندا غابرييل، تلتقطان صورة سيلفي أثناء مشاهدة نهائيات بطولة &quot;ماسترز أغيليتي&quot;، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Heather Khalifa

هادلي كوبر، وأماندا غابرييل، تلتقطان صورة سيلفي أثناء مشاهدة نهائيات بطولة "ماسترز أغيليتي"، في نيويورك.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

مشهد رائع لطريقة عرض البطيخ على شكل وجه ضاحك، في أحد المتاجر الكبرى في هاندان، الصين.

مشهد رائع لطريقة عرض البطيخ على شكل وجه ضاحك، في أحد المتاجر الكبرى في هاندان، الصين. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

مشهد رائع لطريقة عرض البطيخ على شكل وجه ضاحك، في أحد المتاجر الكبرى في هاندان، الصين.

© Getty Images / Andres Kudacki

كلب يطارد البط أثناء مسابقة خفة الحركة في معرض الكلاب السنوي رقم 149 لنادي وستمنستر كينيل، في مدينة نيويورك.

كلب يطارد البط أثناء مسابقة خفة الحركة في معرض الكلاب السنوي رقم 149 لنادي وستمنستر كينيل، في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Andres Kudacki

كلب يطارد البط أثناء مسابقة خفة الحركة في معرض الكلاب السنوي رقم 149 لنادي وستمنستر كينيل، في مدينة نيويورك.

© AP Photo / Vera Nieuwenhuis/Content Services for NFL

مشجعات اتحاد كرة القدم الأمريكي يشاركن في عروض اللياقة البدنية، في ملعب بان أميركان في نيو أورليانز، الولايات المتحدة.

مشجعات اتحاد كرة القدم الأمريكي يشاركن في عروض اللياقة البدنية، في ملعب بان أميركان في نيو أورليانز، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Vera Nieuwenhuis/Content Services for NFL

مشجعات اتحاد كرة القدم الأمريكي يشاركن في عروض اللياقة البدنية، في ملعب بان أميركان في نيو أورليانز، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Aurelien Morissard

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح روبوتًا أثناء زيارته لمحطة "إف"، على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، فرنسا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح روبوتًا أثناء زيارته لمحطة &quot;إف&quot;، على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aurelien Morissard

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح روبوتًا أثناء زيارته لمحطة "إف"، على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، فرنسا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تتزلج على زلاجة فوق بحيرات سوزدال في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

فتاة تتزلج على زلاجة فوق بحيرات سوزدال في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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فتاة تتزلج على زلاجة فوق بحيرات سوزدال في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

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