إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250214/إعلام-خطوة-سياسية-مصرية-مفاجئة-تثير-ضجة-في-دولة-عربية-مجاورة-1097789420.html
إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة
إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة
سبوتنيك عربي
اتخذت مصر خطوة سياسية وصفت بـ"المفاجئة" أحدثت جدلا في الجزائر، حيث طرحت مصر مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دون تنسيق مسبق مع الجزائر. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T17:52+0000
2025-02-14T17:52+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896053_0:42:1115:669_1920x0_80_0_0_85535c68e826c549ba66d6af017f7472.jpg
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن مصر قدمت مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت قد أعلنت دعمها لمرشحة الجزائر، مليكة حدادي، التي تشغل حاليًا منصب سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.ووصفت مصادر جزائرية الخطوة المصرية بأنها "غير مفهومة"، مشيرة إلى أنها تثير تساؤلات حول خلفيتها، خاصةً أن القرار المصري لم يسبقه أي حملة انتخابية لصالح المرشحة المصرية.وأضافت المصادر أن "هذه الخطوة تبدو غريبة الأهداف"، مؤكدة أن "هذا التصرف من الجانب المصري غير مألوف في العلاقات مع الجزائر، التي طالما اتسمت بالتنسيق والتشاور الكاملين بين البلدين".يشار إلى أن مصر رشحت لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتورة حنان مرسي، التي تشغل حاليًا منصب نائب الأمين التنفيذي ورئيس قسم الاقتصاد للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا منذ عام 2022.ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، على متن الطائرة الرئاسية، إلى أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا، حيث يزور تبون إثيوبيا لترؤس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشرف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة بلاده لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى إثيوبيا.وأكد عطاف في كلمة له، أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات أملته العناية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإسهام الجزائر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك خدمة لتحقيق أهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أن "هذا الترشيح نابع من العزيمة القوية التي تحذو الجزائر في إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على حوكمة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويكفل تثمين شتى المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
https://sarabic.ae/20250213/البرلمان-الجزائري-ينظم-فعالية-مهمة-للتنديد-بجريمة-كبرى-ارتكبتها-فرنسا-نائب-يوضح-التفاصيل-1097741535.html
https://sarabic.ae/20250208/الجزائر-حزبان-يطالبان-بسحب-تعديلات-بدعوى-تعارضها-مع-الديمقراطية-1097595639.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095896053_60:0:1049:742_1920x0_80_0_0_eae82cf17e5aa3ffd8fe09638a02e37c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, الأخبار

إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة

17:52 GMT 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissaمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissa
تابعنا عبر
اتخذت مصر خطوة سياسية وصفت بـ"المفاجئة" أحدثت جدلا في الجزائر، حيث طرحت مصر مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دون تنسيق مسبق مع الجزائر.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن مصر قدمت مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت قد أعلنت دعمها لمرشحة الجزائر، مليكة حدادي، التي تشغل حاليًا منصب سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
ووصفت مصادر جزائرية الخطوة المصرية بأنها "غير مفهومة"، مشيرة إلى أنها تثير تساؤلات حول خلفيتها، خاصةً أن القرار المصري لم يسبقه أي حملة انتخابية لصالح المرشحة المصرية.
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
البرلمان الجزائري ينظم فعالية مهمة للتنديد بجريمة كبرى ارتكبتها فرنسا... نائب يوضح التفاصيل
أمس, 12:00 GMT
وأضافت المصادر أن "هذه الخطوة تبدو غريبة الأهداف"، مؤكدة أن "هذا التصرف من الجانب المصري غير مألوف في العلاقات مع الجزائر، التي طالما اتسمت بالتنسيق والتشاور الكاملين بين البلدين".
يشار إلى أن مصر رشحت لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتورة حنان مرسي، التي تشغل حاليًا منصب نائب الأمين التنفيذي ورئيس قسم الاقتصاد للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا منذ عام 2022.
ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، على متن الطائرة الرئاسية، إلى أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا، حيث يزور تبون إثيوبيا لترؤس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
الجزائر.. حزبان يطالبان بسحب تعديلات بدعوى تعارضها مع "الديمقراطية"
8 فبراير, 16:01 GMT
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشرف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة بلاده لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى إثيوبيا.
وأكد عطاف في كلمة له، أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات أملته العناية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإسهام الجزائر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك خدمة لتحقيق أهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أن "هذا الترشيح نابع من العزيمة القوية التي تحذو الجزائر في إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على حوكمة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويكفل تثمين شتى المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала