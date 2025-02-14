https://sarabic.ae/20250214/إعلام-خطوة-سياسية-مصرية-مفاجئة-تثير-ضجة-في-دولة-عربية-مجاورة-1097789420.html

إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة

إعلام: خطوة "سياسية" مصرية مفاجئة تثير ضجة في دولة عربية مجاورة

سبوتنيك عربي

اتخذت مصر خطوة سياسية وصفت بـ"المفاجئة" أحدثت جدلا في الجزائر، حيث طرحت مصر مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دون تنسيق مسبق مع الجزائر. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T17:52+0000

2025-02-14T17:52+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن مصر قدمت مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد أن كانت قد أعلنت دعمها لمرشحة الجزائر، مليكة حدادي، التي تشغل حاليًا منصب سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.ووصفت مصادر جزائرية الخطوة المصرية بأنها "غير مفهومة"، مشيرة إلى أنها تثير تساؤلات حول خلفيتها، خاصةً أن القرار المصري لم يسبقه أي حملة انتخابية لصالح المرشحة المصرية.وأضافت المصادر أن "هذه الخطوة تبدو غريبة الأهداف"، مؤكدة أن "هذا التصرف من الجانب المصري غير مألوف في العلاقات مع الجزائر، التي طالما اتسمت بالتنسيق والتشاور الكاملين بين البلدين".يشار إلى أن مصر رشحت لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتورة حنان مرسي، التي تشغل حاليًا منصب نائب الأمين التنفيذي ورئيس قسم الاقتصاد للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا منذ عام 2022.ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، على متن الطائرة الرئاسية، إلى أديس أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا، حيث يزور تبون إثيوبيا لترؤس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشرف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة بلاده لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى إثيوبيا.وأكد عطاف في كلمة له، أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات أملته العناية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإسهام الجزائر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك خدمة لتحقيق أهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أن "هذا الترشيح نابع من العزيمة القوية التي تحذو الجزائر في إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على حوكمة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويكفل تثمين شتى المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

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