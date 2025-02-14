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الخارجية الروسية: استهداف محطة تشيرنوبل النووية من قبل كييف عرض استفزازي أمام مؤتمر ميونيخ
الخارجية الروسية: استهداف محطة تشيرنوبل النووية من قبل كييف عرض استفزازي أمام مؤتمر ميونيخ
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن ممثلي كييف يشاركون دائما في مؤتمر ميونيخ للأمن بصحبة "عروض" إعلامية مختلفة، وأن الضربة... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T11:40+0000
2025-02-14T11:40+0000
2025-02-14T11:41+0000
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وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الآن زيلينسكي يسافر، لكنه لم يعد يسافر مع التحف، لقد رفع الرهانات، ولكن في الواقع أود أن أقول إنه وصل إلى الحضيض. إنه يسافر الآن مع عروض مدعومة بالاستفزازات".وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
https://sarabic.ae/20250214/الكرملين-يوجد-في-نظام-كييف-من-يسعى-لإفشال-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية---1097773844.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: استهداف محطة تشيرنوبل النووية من قبل كييف عرض استفزازي أمام مؤتمر ميونيخ
11:40 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 14.02.2025)
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن ممثلي كييف يشاركون دائما في مؤتمر ميونيخ للأمن بصحبة "عروض" إعلامية مختلفة، وأن الضربة على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية هي واحدة من هذه العروض الاستفزازية.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "الآن زيلينسكي يسافر، لكنه لم يعد يسافر مع التحف، لقد رفع الرهانات، ولكن في الواقع أود أن أقول إنه وصل إلى الحضيض. إنه يسافر الآن مع عروض مدعومة بالاستفزازات".
وينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
وسيفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.