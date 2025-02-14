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الخارجية الروسية: استهداف محطة تشيرنوبل النووية من قبل كييف عرض استفزازي أمام مؤتمر ميونيخ
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الكرملين: يوجد في نظام كييف من يسعى لإفشال التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
الكرملين: يوجد في نظام كييف من يسعى لإفشال التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الضربات التي يشنها نظام كييف على المرافق المدنية قد يكون جزءًا من مخطط لإفشال العملية... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T10:42+0000
2025-02-14T10:42+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين ينظر إلى الضربات التي تشنها كييف على البنية التحتية المدنية الروسية باعتبارها محاولة لتعطيل البدء بعملية السلام: "لا أدري إن كانت هذه حلقات مشتركة في سلاسل ما. لكن الحقيقة هي أن نظام كييف يواصل ضرب البنية الأساسية السلمية. نعم هذه هي الحال، وهذا مستمر بالفعل، وموقفنا هنا معروف".ولم يربط الكرملين بين هجمات كييف على البنية التحتية المدنية الروسية ومحاولات تعطيل الحوار بشأن تسوية سلمية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام"، بحسب قوله.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار القصير وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.ضابط مخابرات أمريكي يعلق على محادثات بوتين وترامبسياسي روسي: محادثة بوتين وترامب كسرت الحصار الغربي ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250213/دبلوماسيون-ترامب-جاد-في-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية---1097747252.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الكرملين: يوجد في نظام كييف من يسعى لإفشال التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

10:42 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الضربات التي يشنها نظام كييف على المرافق المدنية قد يكون جزءًا من مخطط لإفشال العملية السلمية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين ينظر إلى الضربات التي تشنها كييف على البنية التحتية المدنية الروسية باعتبارها محاولة لتعطيل البدء بعملية السلام: "لا أدري إن كانت هذه حلقات مشتركة في سلاسل ما. لكن الحقيقة هي أن نظام كييف يواصل ضرب البنية الأساسية السلمية. نعم هذه هي الحال، وهذا مستمر بالفعل، وموقفنا هنا معروف".
ولم يربط الكرملين بين هجمات كييف على البنية التحتية المدنية الروسية ومحاولات تعطيل الحوار بشأن تسوية سلمية.
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وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد، سيكون هناك أولئك في أعماق نظام كييف الذين سيواصلون معارضة أي محاولات لبدء عملية التفاوض. هذا واضح. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص سيفعلون كل شيء لمحاولة تعطيل هذه العملية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام"، بحسب قوله.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار القصير وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.
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