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https://sarabic.ae/20250213/دبلوماسيون-ترامب-جاد-في-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية---1097747252.html
دبلوماسيون: ترامب جاد في إنهاء الأزمة الأوكرانية
دبلوماسيون: ترامب جاد في إنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
وصف الدبلوماسي الروسي السابق، ألكسندر زاسبكين، اتصال الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"المهم"، معتبرا أنه بداية لتجسيد عودة للحوار... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T13:15+0000
2025-02-13T13:15+0000
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكر زاسبكين، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "هناك بعض الجوانب تتعلق بشروط التسوية والسلام الدائم في أوكرانيا من خلال إزالة الأسباب التي أدت للنزاع وهو موقف روسي لم يتغير ويجب إيجاد التطبيق الملموس لهذه الثوابت".وشدد على أن "الأوضاع الميدانية أهم في هذه المرحلة، لأن هناك مواقف لنظام كييف وأوروبا في اتجاه مواصلة الحرب، أما الجهود السياسية تحتاج إلى بحث معمق مع واشنطن لإيجاد القواسم المشتركة بين الطرفين".من جهته، قال الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية، مسعود معلوف، إن "الرئيس ترامب يرغب في إنهاء الأزمة الأوكرانية من أجل تحقيق وعوده الانتخابية، وسيوافق على ما يتم التفاوض عليه وما تطلبه موسكو والوضع الجديد بعد العملية العسكرية".وأكد أن "ترامب سيضغط على الرئيس الأوكراني للقبول بالرؤية المتفق عليها وإلا سيتم وقف المساعدات الأمريكية لكييف، خاصة وأنه كان ينتقد الإدارة السابقة في حجم الإنفاق والمساعدات لأوكرانيا".وعن موقف أوروبا من أي اتفاقات مقبلة قال: "الآن لا يوجد دور للغرب في ملف التفاوض، وترامب هو الذي سيقرر مستقبل هذا الملف"، بحسب قوله.وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".وقال بيسكوف للصحفيين، إن بوتين وترامب ناقشا قطاع الطاقة خلال محادثة هاتفية. وسُئل بيسكوف عن القضايا المحددة التي تمت مناقشتها بشأن موضوع قطاع الطاقة، وأجاب: "ليس لدي أي توضيح بخصوص هذا الموضوع هنا".وأكد بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على استمرار المحادثات بينهما، وأنهما يركزان على عقد لقاء ثنائي يجمعهما، وأعطيا التعليمات المتعلقة لمساعديهم لتنسيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية. وأضاف قائلا:ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو، لافتًا إلى أن الزيارة لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.من جهته، أكد ترامب لبوتين أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء، والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان خلالها القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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https://sarabic.ae/20250212/سياسي-روسي-محادثة-بوتين-وترامب-كسرت-الحصار-الغربي-ضد-روسيا--1097724492.html
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html
https://sarabic.ae/20250212/بعد-فوغل-ترامب-يكشف-عن-موعد-إطلاق-سراح-أمريكي-آخر-من-روسيا-1097703040.html
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فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

دبلوماسيون: ترامب جاد في إنهاء الأزمة الأوكرانية

13:15 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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حصري
وصف الدبلوماسي الروسي السابق، ألكسندر زاسبكين، اتصال الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"المهم"، معتبرا أنه بداية لتجسيد عودة للحوار والتعاون السياسي بين البلدين ورغبة ترامب في تسوية الأزمات.
وذكر زاسبكين، في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن "هناك بعض الجوانب تتعلق بشروط التسوية والسلام الدائم في أوكرانيا من خلال إزالة الأسباب التي أدت للنزاع وهو موقف روسي لم يتغير ويجب إيجاد التطبيق الملموس لهذه الثوابت".
وشدد على أن "الأوضاع الميدانية أهم في هذه المرحلة، لأن هناك مواقف لنظام كييف وأوروبا في اتجاه مواصلة الحرب، أما الجهود السياسية تحتاج إلى بحث معمق مع واشنطن لإيجاد القواسم المشتركة بين الطرفين".
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07:35 GMT

وأشار إلى أن "هناك حدود للمرونة الأمريكية في الضغط على نظام كييف"، موضحا في الوقت ذاته أنه "من دون الولايات المتحدة لا تستطيع أوروبا وأوكرانيا مواصلة الحرب"، وأن "ترامب أمام خيار إيقاف المساعدات لكييف لكن هذا غير مناسب بالنسبة له"، بحسب قوله.

من جهته، قال الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية، مسعود معلوف، إن "الرئيس ترامب يرغب في إنهاء الأزمة الأوكرانية من أجل تحقيق وعوده الانتخابية، وسيوافق على ما يتم التفاوض عليه وما تطلبه موسكو والوضع الجديد بعد العملية العسكرية".
وأكد أن "ترامب سيضغط على الرئيس الأوكراني للقبول بالرؤية المتفق عليها وإلا سيتم وقف المساعدات الأمريكية لكييف، خاصة وأنه كان ينتقد الإدارة السابقة في حجم الإنفاق والمساعدات لأوكرانيا".
وذكر أن "العلاقة الجيدة بين الرئيس بوتين وترمب منذ الولاية الأولى تشير إلى أن واشنطن سوف تحترم الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بين الأطراف"، لافتا إلى "أهمية وجود أوكرانيا في مراحل الاتفاق كافة، وألا تتفق الولايات المتحدة نيابة عنها".
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وعن موقف أوروبا من أي اتفاقات مقبلة قال: "الآن لا يوجد دور للغرب في ملف التفاوض، وترامب هو الذي سيقرر مستقبل هذا الملف"، بحسب قوله.
وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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وقال بيسكوف للصحفيين، إن بوتين وترامب ناقشا قطاع الطاقة خلال محادثة هاتفية. وسُئل بيسكوف عن القضايا المحددة التي تمت مناقشتها بشأن موضوع قطاع الطاقة، وأجاب: "ليس لدي أي توضيح بخصوص هذا الموضوع هنا".
وأكد بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على استمرار المحادثات بينهما، وأنهما يركزان على عقد لقاء ثنائي يجمعهما، وأعطيا التعليمات المتعلقة لمساعديهم لتنسيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية. وأضاف قائلا:
"اتفق رئيسا الدولتين خلال المحادثة الهاتفية، أمس، على أنهما سيواصلان الاتصال فيما بينهما، وسوف يركزان على اجتماع منفصل، كما اتفقا على إعطاء التعليمات على الفور للمساعدين المعنيين حتى يبدؤوا بالأعمال ذات الصلة".
ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو، لافتًا إلى أن الزيارة لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.
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من جهته، أكد ترامب لبوتين أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء، والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان خلالها القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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