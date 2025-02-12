https://sarabic.ae/20250212/بعد-فوغل-ترامب-يكشف-عن-موعد-إطلاق-سراح-أمريكي-آخر-من-روسيا-1097703040.html
بعد فوغل... ترامب يكشف عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا
بعد فوغل... ترامب يكشف عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا، بعد عودة مهرب المخدرات المدان مارك فوغل، من روسيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T09:27+0000
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وقال ترامب، في البيت الأبيض خلال اجتماع مع فوغل: "سيتم إطلاق سراح شخص آخر غدًا، وستعرفون ذلك"، دون ذكر الاسم.وذكر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والز، في وقت سابق، أن "المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار روسيا للتفاوض على عودة الأمريكي مارك فوغل، الذي أدين بتهريب المخدرات وحيازتها".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب ينوي السعي إلى إعادة جميع المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا.وتم اعتقال فوغل وزوجته في مطار "شيريميتيفو" بضواحي العاصمة موسكو، في أغسطس/ آب 2021 لدى وصولهما من نيويورك، وتم العثور على مخدر الماريغوانا وزيت الحشيش في أمتعتهما. وخلال البحث، اكتشف المحققون أن زوجة الأمريكي، التي أُفرج عنها، استطاعت التخلص من الأدلة الموجودة في الشقة قبل وصول قوات الأمن.وفي روسيا، اتُهم فوغل، الموظف السابق في السفارة الأمريكية، بتهريب وتخزين المخدرات على نطاق واسع، وحكمت عليه محكمة خيمكي في مقاطعة موسكو، بالسجن 14 عامًا في سجن جزائي ذي حراسة مشددة. وجاء في الحكم أنه قام بنقل كمية كبيرة من المخدرات وتخزينها دون نية البيع، واعترف فوغل بجرمه بالكامل.وذكرت وزارة الداخلية الروسية، أيضًا، أن فوغل وزوجته كانا يتمتعان بوضع دبلوماسي حتى مايو/ أيار 2021. وبحسب إحدى الروايات، ربما استخدم فوغل شبكة لتنظيم قناة لتوريد المخدرات إلى روسيا، لتوزيعها بين طلاب المدرسة الأنغلو أمريكية، التي كان يعمل مدرسًا فيها.إعلام: القاضية المكلفة بقضية ترامب ارتكبت أخطاء في قضية أخرى تتعارض مع الدستور الأمريكيإعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي
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https://sarabic.ae/20220827/الخارجية-الأمريكية-تطلب-من-روسيا-إطلاق-سراح-المواطن-الأمريكي-المسجون-مارك-فوغل-1066888020.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد فوغل... ترامب يكشف عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا، بعد عودة مهرب المخدرات المدان مارك فوغل، من روسيا.
وقال ترامب، في البيت الأبيض خلال اجتماع مع فوغل: "سيتم إطلاق سراح شخص آخر غدًا، وستعرفون ذلك"، دون ذكر الاسم.
وذكر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والز، في وقت سابق، أن "المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار روسيا للتفاوض على عودة الأمريكي مارك فوغل، الذي أدين بتهريب المخدرات وحيازتها".
وفي وقت لاحق، أكد المحامي الروسي دميتري أوفسيانيكوف، لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات المتعلقة بنقل فوغل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، وأعرب الرئيس الأمريكي أيضا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب ينوي السعي إلى إعادة جميع المواطنين الأمريكيين المدانين
في روسيا.
وتم اعتقال فوغل وزوجته في مطار "شيريميتيفو" بضواحي العاصمة موسكو، في أغسطس/ آب 2021 لدى وصولهما من نيويورك، وتم العثور على مخدر الماريغوانا وزيت الحشيش في أمتعتهما. وخلال البحث، اكتشف المحققون أن زوجة الأمريكي، التي أُفرج عنها، استطاعت التخلص من الأدلة الموجودة في الشقة قبل وصول قوات الأمن.
وفي روسيا، اتُهم فوغل، الموظف السابق في السفارة الأمريكية
، بتهريب وتخزين المخدرات على نطاق واسع، وحكمت عليه محكمة خيمكي في مقاطعة موسكو، بالسجن 14 عامًا في سجن جزائي ذي حراسة مشددة. وجاء في الحكم أنه قام بنقل كمية كبيرة من المخدرات وتخزينها دون نية البيع، واعترف فوغل بجرمه بالكامل.
وذكرت وزارة الداخلية الروسية، أيضًا، أن فوغل وزوجته كانا يتمتعان بوضع دبلوماسي حتى مايو/ أيار 2021. وبحسب إحدى الروايات، ربما استخدم فوغل شبكة لتنظيم قناة لتوريد المخدرات إلى روسيا، لتوزيعها بين طلاب المدرسة الأنغلو أمريكية، التي كان يعمل مدرسًا فيها.