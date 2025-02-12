https://sarabic.ae/20250212/بعد-فوغل-ترامب-يكشف-عن-موعد-إطلاق-سراح-أمريكي-آخر-من-روسيا-1097703040.html

بعد فوغل... ترامب يكشف عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا

بعد فوغل... ترامب يكشف عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق سراح أمريكي آخر من روسيا، بعد عودة مهرب المخدرات المدان مارك فوغل، من روسيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T09:27+0000

2025-02-12T09:27+0000

2025-02-12T09:27+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg

وقال ترامب، في البيت الأبيض خلال اجتماع مع فوغل: "سيتم إطلاق سراح شخص آخر غدًا، وستعرفون ذلك"، دون ذكر الاسم.وذكر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والز، في وقت سابق، أن "المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار روسيا للتفاوض على عودة الأمريكي مارك فوغل، الذي أدين بتهريب المخدرات وحيازتها".وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب ينوي السعي إلى إعادة جميع المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا.وتم اعتقال فوغل وزوجته في مطار "شيريميتيفو" بضواحي العاصمة موسكو، في أغسطس/ آب 2021 لدى وصولهما من نيويورك، وتم العثور على مخدر الماريغوانا وزيت الحشيش في أمتعتهما. وخلال البحث، اكتشف المحققون أن زوجة الأمريكي، التي أُفرج عنها، استطاعت التخلص من الأدلة الموجودة في الشقة قبل وصول قوات الأمن.وفي روسيا، اتُهم فوغل، الموظف السابق في السفارة الأمريكية، بتهريب وتخزين المخدرات على نطاق واسع، وحكمت عليه محكمة خيمكي في مقاطعة موسكو، بالسجن 14 عامًا في سجن جزائي ذي حراسة مشددة. وجاء في الحكم أنه قام بنقل كمية كبيرة من المخدرات وتخزينها دون نية البيع، واعترف فوغل بجرمه بالكامل.وذكرت وزارة الداخلية الروسية، أيضًا، أن فوغل وزوجته كانا يتمتعان بوضع دبلوماسي حتى مايو/ أيار 2021. وبحسب إحدى الروايات، ربما استخدم فوغل شبكة لتنظيم قناة لتوريد المخدرات إلى روسيا، لتوزيعها بين طلاب المدرسة الأنغلو أمريكية، التي كان يعمل مدرسًا فيها.إعلام: القاضية المكلفة بقضية ترامب ارتكبت أخطاء في قضية أخرى تتعارض مع الدستور الأمريكيإعلام: كييف تعتقد أن إدارة ترامب تريد إقالة زيلينسكي

https://sarabic.ae/20250212/ترامب-نقدر-ما-فعله-الرئيس-بوتين-بالإفراج-عن-المواطن-الأمريكي-مارك-فوغل-1097692842.html

https://sarabic.ae/20220827/الخارجية-الأمريكية-تطلب-من-روسيا-إطلاق-سراح-المواطن-الأمريكي-المسجون-مارك-فوغل-1066888020.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية