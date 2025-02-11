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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/وزير-الدفاع-الأمريكي-ترامب-يتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-قريب-بشأن-أوكرانيا-1097685174.html
وزير الدفاع الأمريكي: ترامب يتوقع التوصل إلى "اتفاق سلام قريب" بشأن أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي: ترامب يتوقع التوصل إلى "اتفاق سلام قريب" بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا لن ترسل... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T16:00+0000
2025-02-11T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لألمانيا: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا".وقال: "يتعين علينا ضمان أمن إسرائيل، والتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، ولكن هذا لا ينبغي أن يحدد كيفية تحركنا، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام قريب في أوكرانيا، وهذا ما يلتزم به الرئيس (ترامب)، وبعد ذلك سنكون قادرين على استكمال تقييمنا لنشر القوات".وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتنا
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب يتوقع التوصل إلى "اتفاق سلام قريب" بشأن أوكرانيا

16:00 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 16:26 GMT 11.02.2025)
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo
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صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا.
وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لألمانيا: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام قريب بشأن أوكرانيا، وبعد حل الوضع هناك، ستكمل الولايات المتحدة إعادة تقييم نشر قواتها في العالم.

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ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"
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وقال: "يتعين علينا ضمان أمن إسرائيل، والتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، ولكن هذا لا ينبغي أن يحدد كيفية تحركنا، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام قريب في أوكرانيا، وهذا ما يلتزم به الرئيس (ترامب)، وبعد ذلك سنكون قادرين على استكمال تقييمنا لنشر القوات".

وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.

وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".
روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتنا
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