https://sarabic.ae/20250211/وزير-الدفاع-الأمريكي-ترامب-يتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-قريب-بشأن-أوكرانيا-1097685174.html

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب يتوقع التوصل إلى "اتفاق سلام قريب" بشأن أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب يتوقع التوصل إلى "اتفاق سلام قريب" بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوقع التوصل إلى اتفاق قريب بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا لن ترسل... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T16:00+0000

2025-02-11T16:00+0000

2025-02-11T16:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال هيغسيث للصحفيين خلال زيارته لألمانيا: "لن نرسل قوات إلى أوكرانيا".وقال: "يتعين علينا ضمان أمن إسرائيل، والتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، ولكن هذا لا ينبغي أن يحدد كيفية تحركنا، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام قريب في أوكرانيا، وهذا ما يلتزم به الرئيس (ترامب)، وبعد ذلك سنكون قادرين على استكمال تقييمنا لنشر القوات".وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".روسيا: أي "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا دون تفويض من الأمم المتحدة هي هدف مشرع لقواتنا

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html

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