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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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18:03 GMT
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لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما
لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما
سبوتنيك عربي
وصلت أول سفينة تجارية إلى ميناء المنطقة الحرة في سرت، شمالي ليبيا، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت أعمال تفريغ حمولتها حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وجاءت هذه... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T21:45+0000
2025-02-14T21:44+0000
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وقامت الشركة المكلفة بأعمال المناولة بتفريغ شحنة السفينة "هورزين سي"، التي تحمل معداتٍ ثقيلة تزن مئات الأطنان، تشمل أوناشًا متنوعة ومستلزمات لأعمال البناء، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.وأصدرت المنطقة الحرة بيانًا أكدت فيه أن وصول السفينة "يحقق الوعد بانطلاقة جديدة للمنطقة، بفضل دعم القيادة العامة وجهود الجهاز الوطني للتنمية في تهيئة وتطوير الميناء"، ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، معتبرًا إياها "خطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة عن وصول أول باخرة تجارية إلى ميناء المدينة بعد كارثة العاصفة "دانيال"، التي ضربت مناطق في الشرق الليبي في سبتمبر 2023.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها من البرلمان في بنغازي، أمس الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.
https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما

21:45 GMT 14.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمحطة سرت البخارية
محطة سرت البخارية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
وصلت أول سفينة تجارية إلى ميناء المنطقة الحرة في سرت، شمالي ليبيا، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت أعمال تفريغ حمولتها حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وجاءت هذه الخطوة بعد توقف دام 14 عامًا في نشاط الميناء.
وقامت الشركة المكلفة بأعمال المناولة بتفريغ شحنة السفينة "هورزين سي"، التي تحمل معداتٍ ثقيلة تزن مئات الأطنان، تشمل أوناشًا متنوعة ومستلزمات لأعمال البناء، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.
وأصدرت المنطقة الحرة بيانًا أكدت فيه أن وصول السفينة "يحقق الوعد بانطلاقة جديدة للمنطقة، بفضل دعم القيادة العامة وجهود الجهاز الوطني للتنمية في تهيئة وتطوير الميناء"، ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، معتبرًا إياها "خطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".
الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
العثور على جثث 28 مهاجرا غير نظامي في مقبرة جماعية جنوب شرقي ليبيا... صور
9 فبراير, 18:22 GMT
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة عن وصول أول باخرة تجارية إلى ميناء المدينة بعد كارثة العاصفة "دانيال"، التي ضربت مناطق في الشرق الليبي في سبتمبر 2023.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها من البرلمان في بنغازي، أمس الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.
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