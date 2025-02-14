https://sarabic.ae/20250214/لحظة-تاريخية-دولة-عربية-تشهد-حدثا-هو-الأول-منذ-14-عاما-1097791518.html
لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما
لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما
سبوتنيك عربي
وصلت أول سفينة تجارية إلى ميناء المنطقة الحرة في سرت، شمالي ليبيا، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت أعمال تفريغ حمولتها حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وجاءت هذه... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T21:45+0000
2025-02-14T21:45+0000
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وقامت الشركة المكلفة بأعمال المناولة بتفريغ شحنة السفينة "هورزين سي"، التي تحمل معداتٍ ثقيلة تزن مئات الأطنان، تشمل أوناشًا متنوعة ومستلزمات لأعمال البناء، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.وأصدرت المنطقة الحرة بيانًا أكدت فيه أن وصول السفينة "يحقق الوعد بانطلاقة جديدة للمنطقة، بفضل دعم القيادة العامة وجهود الجهاز الوطني للتنمية في تهيئة وتطوير الميناء"، ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، معتبرًا إياها "خطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة عن وصول أول باخرة تجارية إلى ميناء المدينة بعد كارثة العاصفة "دانيال"، التي ضربت مناطق في الشرق الليبي في سبتمبر 2023.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها من البرلمان في بنغازي، أمس الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.
https://sarabic.ae/20250209/العثور-على-جثث-28-مهاجرا-غير-نظامي-في-مقبرة-جماعية-جنوب-شرقي-ليبيا-1097619064.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
لحظة تاريخية.. دولة عربية تشهد حدثا هو الأول منذ 14 عاما
وصلت أول سفينة تجارية إلى ميناء المنطقة الحرة في سرت، شمالي ليبيا، يوم الأربعاء الماضي، واستمرت أعمال تفريغ حمولتها حتى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وجاءت هذه الخطوة بعد توقف دام 14 عامًا في نشاط الميناء.
وقامت الشركة المكلفة بأعمال المناولة بتفريغ شحنة السفينة "هورزين سي"، التي تحمل معداتٍ ثقيلة تزن مئات الأطنان، تشمل أوناشًا متنوعة ومستلزمات لأعمال البناء، حسبما ذكرت بوابة
"الوسط" الليبية.
وأصدرت المنطقة الحرة بيانًا أكدت فيه أن وصول السفينة "يحقق الوعد بانطلاقة جديدة للمنطقة، بفضل دعم القيادة العامة وجهود الجهاز الوطني للتنمية في تهيئة وتطوير الميناء"، ووصف البيان هذه اللحظة بأنها "تاريخية"، معتبرًا إياها "خطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق إعادة إعمار درنة عن وصول أول باخرة تجارية إلى ميناء المدينة بعد كارثة العاصفة "دانيال"، التي ضربت مناطق في الشرق الليبي في سبتمبر 2023.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها من البرلمان في بنغازي، أمس الخميس، عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى الليبي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتم الإعلان عن بدء التحضير لتنظيم المنتدى، خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية الليبي مع اللجنة التحضيرية، شهد مناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان نجاح المنتدى، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا وروسيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الليبية.