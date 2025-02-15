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إعلام سوري: 288 جثة وصلت إلى "المجتهد" بعد رحيل الأسد
إعلام سوري: 288 جثة وصلت إلى "المجتهد" بعد رحيل الأسد
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمشفى المجتهد، في العاصمة السورية دمشق، الدكتور محمد الحلبوني، عن وصول 288 جثة إلى قسم الطب الشرعي في مشفى المجتهد، خلال الفترة الواقعة بين... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وصرح الحلبوني، لصحفية "الوطن أون لاين" المحلية، أنه قد تم التواصل مع ذوي الجثث أصولاً، وبقي هناك 16 جثة لم يتم التعرف عليها".كذلك وصل من بين هذه الجثث 6 جثث من منطقة المزه في دمشق، خلف الرازي، وهناك 3 جثث من حي دمر، وجثتين من منطقة القدم، و10 جثث لمواطنين (سوريين وفلسطيين) من لبنان.إيران تعلن لأول مرة أنها تلقت رسائل من حكومة دمشق الانتقاليةعلى الرغم من انخفاض الأسعار... ركود تشهده الأسواق السورية
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دمشق, ريف دمشق, المزة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, دمشق, ريف دمشق, المزة

إعلام سوري: 288 جثة وصلت إلى "المجتهد" بعد رحيل الأسد

13:24 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 15.02.2025)
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أعلن المدير العام لمشفى المجتهد، في العاصمة السورية دمشق، الدكتور محمد الحلبوني، عن وصول 288 جثة إلى قسم الطب الشرعي في مشفى المجتهد، خلال الفترة الواقعة بين الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري.
وصرح الحلبوني، لصحفية "الوطن أون لاين" المحلية، أنه قد تم التواصل مع ذوي الجثث أصولاً، وبقي هناك 16 جثة لم يتم التعرف عليها".

وأردف الحلبوني: "وتمت إجراءت دفن هذه الجثث، وفق للأصول الشرعية والقانونية، من قبل مكتب دفن الموتى في دمشق، بعد أخذ الموافقة الرسمية من القضاء على ذلك، وبعد أن تم أخذ البصمة السنية وأخذ عينات الحمض النووي الريبي (دي إن إيه)، لكل جثة، وكذلك أخذت لهم الصور الشعاعية، والصور الفوتوغرافية وبصمات اليد لبعضهم".

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أمس, 15:06 GMT

وكشف الحلبوني، أن من بين هذه الجثث 36 جثة وصلت إلى المشفى، من مشفى حرستا العسكري، تم التعرف على 22 منها، وباقي الجثث من محافظتي دمشق وريفها، والمحافظات الأخرى، ومن ضمن الجثث هناك رفاة عظام من مقابر .

كذلك وصل من بين هذه الجثث 6 جثث من منطقة المزه في دمشق، خلف الرازي، وهناك 3 جثث من حي دمر، وجثتين من منطقة القدم، و10 جثث لمواطنين (سوريين وفلسطيين) من لبنان.
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