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https://sarabic.ae/20250215/الاتحاد-السوري-لكرة-القدم-يعلن-استئناف-النشاط-الكروي-في-أبريل-المقبل-1097797676.html
الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن استئناف النشاط الكروي في أبريل المقبل
الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن استئناف النشاط الكروي في أبريل المقبل
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي على مختلف الأصعدة في الـ 10 من أبريل/ نيسان المقبل، بعد توقف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T08:56+0000
2025-02-15T08:56+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أنه تم تكليف رغدان شحادة مديراً لمنتخب الرجال، وأنس صابوني مدرباً مساعداً بعد التنسيق مع المدرب الفني للمنتخب خوسيه لانا، وتكليف كادر فني وطني لاستكشاف اللاعبين السوريين المغتربين.وأضافت الوكالة أنه تقرر تثبيت المشاركة في بطولات غرب آسيا لفئات تحت 23 سنة، وللشباب والناشئين والشابات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مراسلة الاتحاد الآسيوي لاعتماد دورة دبلوم المدربين المحترفين الآسيويين.كما تقرر إقامة دورات تأهيل وتنسيب لحكام مناطق إدلب، وريف حلب الشمالي، ودير الزور، ودورتين تدريبيتين للمستوى (C) لمدربي إدلب وريف حلب الشمالي، وإقامة دورة إعداد محاضرين للدورات التدريبية الآسيوية بالتزامن مع الدورة الآسيوية من المستوى (C) بدمشق.يذكر أنه في 9 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة الانتقالية في سوريا تعيين محمد الحامض لإدارة الاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية سورية، خلفاً لفراس معلا، كما قدم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، استقالتهم تمهيدًا لانتخابات مرتقبة في إطار عملية إعادة تشكيل إدارة اللعبة، وتكليف الأمين العام محمد مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد وفق ما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للاتحاد.وتأسس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1969، ويعد من أقدم اتحادات كرة القدم في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250215/عن-سوريا-والسعودية-تفاعل-واسع-حول-تصريحات-لأنشيلوتي-ورونالدو-1097795881.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار

الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن استئناف النشاط الكروي في أبريل المقبل

08:56 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Mohammad Damourالدوري السوري.. أول دوري عربي يستعيد نشاطه بدمشق
الدوري السوري.. أول دوري عربي يستعيد نشاطه بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي على مختلف الأصعدة في الـ 10 من أبريل/ نيسان المقبل، بعد توقف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر الاضطرابات السياسية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أنه تم تكليف رغدان شحادة مديراً لمنتخب الرجال، وأنس صابوني مدرباً مساعداً بعد التنسيق مع المدرب الفني للمنتخب خوسيه لانا، وتكليف كادر فني وطني لاستكشاف اللاعبين السوريين المغتربين.
وأضافت الوكالة أنه تقرر تثبيت المشاركة في بطولات غرب آسيا لفئات تحت 23 سنة، وللشباب والناشئين والشابات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مراسلة الاتحاد الآسيوي لاعتماد دورة دبلوم المدربين المحترفين الآسيويين.
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
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عن سوريا والسعودية.. تفاعل واسع حول تصريحات لأنشيلوتي ورونالدو
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كما تقرر إقامة دورات تأهيل وتنسيب لحكام مناطق إدلب، وريف حلب الشمالي، ودير الزور، ودورتين تدريبيتين للمستوى (C) لمدربي إدلب وريف حلب الشمالي، وإقامة دورة إعداد محاضرين للدورات التدريبية الآسيوية بالتزامن مع الدورة الآسيوية من المستوى (C) بدمشق.
يذكر أنه في 9 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة الانتقالية في سوريا تعيين محمد الحامض لإدارة الاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية سورية، خلفاً لفراس معلا، كما قدم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، استقالتهم تمهيدًا لانتخابات مرتقبة في إطار عملية إعادة تشكيل إدارة اللعبة، وتكليف الأمين العام محمد مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد وفق ما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للاتحاد.
وتأسس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1969، ويعد من أقدم اتحادات كرة القدم في المنطقة.
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