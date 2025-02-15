https://sarabic.ae/20250215/عن-سوريا-والسعودية-تفاعل-واسع-حول-تصريحات-لأنشيلوتي-ورونالدو-1097795881.html
عن سوريا والسعودية.. تفاعل واسع حول تصريحات لأنشيلوتي ورونالدو
عن سوريا والسعودية.. تفاعل واسع حول تصريحات لأنشيلوتي ورونالدو
سبوتنيك عربي
أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه السابق كارلو أنشيلوتي، بتصريحات حول سوريا والسعودية أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T07:33+0000
2025-02-15T07:33+0000
2025-02-15T07:33+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وقال كارلو أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يستبعد إمكانية توليه تدريب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.وردا على سؤاله عن تأثير العروض المالية الكبيرة التي تقدمها الأندية السعودية على قدرة الأندية الأوروبية في الحفاظ على نجومها، أوضح أنشيلوتي: "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن دولة ما تريد الاستثمار في كرة القدم، للمملكة العربية السعودية كل الحق في الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034، وهذا ليس بالأمر الجديد".وأضاف: "السوق السعودية قد تكون اليوم أقل تنافسية من السوق الأوروبية، ولكنها قد تصبح كذلك في المستقبل، بالنسبة لذهابي إلى هناك، لماذا لا؟ المشكلة هي ما إذا كنت أرغب في الاستمرار في كرة القدم بعد رحيلي عن ريال مدريد".في سياق متصل، تفاعل مستخدمو منصة "إكس" بشكل واسع مع تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، حول سوريا بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.وأثناء مروره بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد المباراة، سألته مراسلة قناة "الكأس" القطرية عن رأيه فيما يحدث في سوريا، ليجيبها قائلاً: "أحب هذا البلد".من الجدير بالذكر أن رونالدو لم ينجح في التسجيل خلال المباراة، التي شهدت تألق المهاجم الكولومبي الجديد لنادي النصر، جون دوران.وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، بأن النادي قام "بتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية".ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر، قوله إن "النادي توصل مع رونالدو، لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة".وينتهي عقد رونالدو، الذي بلغ 40 عاما مع النصر السعودي، في نهاية يونيو/ حزيران 2025، بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023، في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع مانشيستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قُدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241218/قبل-ساعات-من-نهائي-إنتركونتينتال-أنشيلوتي-يعلق-فرص-مشاركة-مبابي-أمام-باتشوكا-1095910606.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
عن سوريا والسعودية.. تفاعل واسع حول تصريحات لأنشيلوتي ورونالدو
أدلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه السابق كارلو أنشيلوتي، بتصريحات حول سوريا والسعودية أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي.
وقال كارلو أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يستبعد إمكانية توليه تدريب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.
وردا على سؤاله عن تأثير العروض المالية الكبيرة التي تقدمها الأندية السعودية على قدرة الأندية الأوروبية في الحفاظ على نجومها، أوضح أنشيلوتي: "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن دولة ما تريد الاستثمار في كرة القدم
، للمملكة العربية السعودية كل الحق في الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034، وهذا ليس بالأمر الجديد".
18 ديسمبر 2024, 08:41 GMT
وأضاف: "السوق السعودية قد تكون اليوم أقل تنافسية من السوق الأوروبية، ولكنها قد تصبح كذلك في المستقبل، بالنسبة لذهابي إلى هناك، لماذا لا؟ المشكلة هي ما إذا كنت أرغب في الاستمرار في كرة القدم بعد رحيلي عن ريال مدريد".
في سياق متصل، تفاعل مستخدمو منصة "إكس" بشكل واسع مع تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، حول سوريا بعد نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.
وأثناء مروره بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد المباراة، سألته مراسلة قناة "الكأس" القطرية عن رأيه فيما يحدث في سوريا، ليجيبها قائلاً: "أحب هذا البلد".
من الجدير بالذكر أن رونالدو لم ينجح في التسجيل خلال المباراة، التي شهدت تألق المهاجم الكولومبي الجديد لنادي النصر، جون دوران.
وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، بأن النادي قام "بتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر، قوله إن "النادي توصل مع رونالدو، لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة".
وينتهي عقد رونالدو
، الذي بلغ 40 عاما مع النصر السعودي، في نهاية يونيو/ حزيران 2025، بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023، في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع مانشيستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قُدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.