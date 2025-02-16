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https://sarabic.ae/20250216/إسرائيل-تتسلم-شحنة-القنابل-الثقيلة-التي-أفرجت-عنها-إدارة-ترامب-وأوقفها-بايدن-فيديو-1097820281.html
إسرائيل تتسلم شحنة القنابل الثقيلة التي أفرجت عنها إدارة ترامب وأوقفها بايدن... فيديو
إسرائيل تتسلم شحنة القنابل الثقيلة التي أفرجت عنها إدارة ترامب وأوقفها بايدن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وصول شحنة قنابل ثقيلة قادمة من أمريكا، والتي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أوقفتها. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T07:39+0000
2025-02-16T07:39+0000
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وتم تفريغ سفينة تحمل العديد من ذخائر "MK-84"، التي يبلغ وزنها 2000 رطل في ميناء أسدود.وقالت الوزارة إن القنابل تم تحميلها بعد ذلك على عشرات الشاحنات ونقلها إلى القواعد الجوية الإسرائيلية.من ناحيته، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوصول القنابل قائلا: "إن شحنة الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل الليلة، والتي أصدرتها إدارة ترامب، تمثل أصلا مهما للقوات الجوية والجيش الإسرائيلي، وتمثّل دليلا إضافيا على التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا".وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصل أكثر من 76000 طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 678 طائرة نقل و129 سفينة، الغالبية العظمى من قادمة من أمريكا.
https://sarabic.ae/20250201/تقارير-ترامب-يدرس-تسليم-شحنة-أسلحة-ضخمة-مؤجلة-لإسرائيل-بـ34-مليون-دولار-1097386281.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تتسلم شحنة القنابل الثقيلة التي أفرجت عنها إدارة ترامب وأوقفها بايدن... فيديو

07:39 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovميناء أسدود الإسرائيلي
ميناء أسدود الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وصول شحنة قنابل ثقيلة قادمة من أمريكا، والتي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أوقفتها.
وتم تفريغ سفينة تحمل العديد من ذخائر "MK-84"، التي يبلغ وزنها 2000 رطل في ميناء أسدود.
وقالت الوزارة إن القنابل تم تحميلها بعد ذلك على عشرات الشاحنات ونقلها إلى القواعد الجوية الإسرائيلية.
من ناحيته، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوصول القنابل قائلا: "إن شحنة الذخائر التي وصلت إلى إسرائيل الليلة، والتي أصدرتها إدارة ترامب، تمثل أصلا مهما للقوات الجوية والجيش الإسرائيلي، وتمثّل دليلا إضافيا على التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا".
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
تقارير: ترامب يدرس تسليم شحنة أسلحة ضخمة "مؤجلة" لإسرائيل بـ34 مليون دولار
1 فبراير, 17:49 GMT
وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصل أكثر من 76000 طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر 678 طائرة نقل و129 سفينة، الغالبية العظمى من قادمة من أمريكا.
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