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الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار عملياته البحرية في البحر الأحمر لعام إضافي

الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار عملياته البحرية في البحر الأحمر لعام إضافي

سبوتنيك عربي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تمديد فترة عملية "أسبيدس" الأمنية البحرية، المكلفة بحماية حرية الملاحة في ظل أزمة البحر الأحمر. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T10:53+0000

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وفي بيان رسمي، قال المجلس إنه تقرر استمرار العملية حتى 28 فبراير/ شباط 2026، مع تخصيص ميزانية تفوق 17 مليون يورو لتمويلها خلال هذه الفترة.وأضاف البيان أن هذا القرار جاء في أعقاب مراجعة استراتيجية شاملة للمهام والنتائج التي حققتها العملية حتى الآن.وأشار إلى منح العملية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات حول تهريب الأسلحة والأساطيل الظلية، إلى جانب البيانات الضرورية لحماية السفن.كما أوضح أنه سيتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وتسهم العملية في تعزيز الوجود البحري الأوروبي في المنطقة، خصوصا في أعقاب تصاعد الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.يشار إلى أن مقر قيادة العملية يقع في اليونان، حيث تتولى القوات الأوروبية مهام الرصد والحماية لضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

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