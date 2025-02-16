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الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار عملياته البحرية في البحر الأحمر لعام إضافي
الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار عملياته البحرية في البحر الأحمر لعام إضافي
سبوتنيك عربي
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تمديد فترة عملية "أسبيدس" الأمنية البحرية، المكلفة بحماية حرية الملاحة في ظل أزمة البحر الأحمر. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T10:53+0000
2025-02-16T10:53+0000
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وفي بيان رسمي، قال المجلس إنه تقرر استمرار العملية حتى 28 فبراير/ شباط 2026، مع تخصيص ميزانية تفوق 17 مليون يورو لتمويلها خلال هذه الفترة.وأضاف البيان أن هذا القرار جاء في أعقاب مراجعة استراتيجية شاملة للمهام والنتائج التي حققتها العملية حتى الآن.وأشار إلى منح العملية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات حول تهريب الأسلحة والأساطيل الظلية، إلى جانب البيانات الضرورية لحماية السفن.كما أوضح أنه سيتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وتسهم العملية في تعزيز الوجود البحري الأوروبي في المنطقة، خصوصا في أعقاب تصاعد الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.يشار إلى أن مقر قيادة العملية يقع في اليونان، حيث تتولى القوات الأوروبية مهام الرصد والحماية لضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
https://sarabic.ae/20250213/ل-تعاود-أنصار-الله-قصف-السفن-في-البحر-الأحمر-واستهداف-إسرائيل-إذا-انهارت-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097762340.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يقرر استمرار عملياته البحرية في البحر الأحمر لعام إضافي

10:53 GMT 16.02.2025
© AP Photo / ISNAاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / ISNA
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قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تمديد فترة عملية "أسبيدس" الأمنية البحرية، المكلفة بحماية حرية الملاحة في ظل أزمة البحر الأحمر.
وفي بيان رسمي، قال المجلس إنه تقرر استمرار العملية حتى 28 فبراير/ شباط 2026، مع تخصيص ميزانية تفوق 17 مليون يورو لتمويلها خلال هذه الفترة.
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء في أعقاب مراجعة استراتيجية شاملة للمهام والنتائج التي حققتها العملية حتى الآن.
وأشار إلى منح العملية صلاحيات أوسع لجمع المعلومات حول تهريب الأسلحة والأساطيل الظلية، إلى جانب البيانات الضرورية لحماية السفن.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
هل تعاود "أنصار الله" قصف السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل إذا انهارت الهدنة في قطاع غزة؟
13 فبراير, 20:40 GMT
كما أوضح أنه سيتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
يذكر أنه تم إطلاق عملية "أسبيدس" في فبراير 2024 باعتبارها مهمة أمنية دفاعية تهدف إلى حماية وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج، والممرات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز.
وتسهم العملية في تعزيز الوجود البحري الأوروبي في المنطقة، خصوصا في أعقاب تصاعد الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن مقر قيادة العملية يقع في اليونان، حيث تتولى القوات الأوروبية مهام الرصد والحماية لضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
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