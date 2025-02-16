https://sarabic.ae/20250216/زيلينسكي-يكشف-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1097841841.html

زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية

زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأوكراني قد يكون أعلى بـ"عشرات الآلاف"، من الأرقام التي يتم الإعلان عنها. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T18:28+0000

2025-02-16T18:28+0000

2025-02-16T18:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن بلغت نحو 46 ألف جندي".وفي يناير/كانون الثاني، كتبت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تتقدم اليوم بشكل أسرع مما كانت ستفعله في عام 2022، في حين تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في الاختفاء بسبب نقص المشاة والتعاون الفوضوي بين الوحدات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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