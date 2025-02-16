https://sarabic.ae/20250216/زيلينسكي-يكشف-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1097841841.html
زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأوكراني قد يكون أعلى بـ"عشرات الآلاف"، من الأرقام التي يتم الإعلان عنها. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T18:28+0000
2025-02-16T18:28+0000
2025-02-16T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن بلغت نحو 46 ألف جندي".وفي يناير/كانون الثاني، كتبت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تتقدم اليوم بشكل أسرع مما كانت ستفعله في عام 2022، في حين تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في الاختفاء بسبب نقص المشاة والتعاون الفوضوي بين الوحدات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-الموعد-النهائي-الذي-حدده-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097841195.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأوكراني قد يكون أعلى بـ"عشرات الآلاف"، من الأرقام التي يتم الإعلان عنها.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن بلغت نحو 46 ألف جندي".
وأضاف: "لا يزال هناك عشرات الآلاف من المفقودين أو في الأسر، ومن المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين".
وفي يناير/كانون الثاني، كتبت وسائل إعلام غربية أن القوات الروسية تتقدم اليوم بشكل أسرع مما كانت ستفعله في عام 2022، في حين تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في الاختفاء بسبب نقص المشاة والتعاون الفوضوي بين الوحدات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.