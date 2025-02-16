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17 د
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-الموعد-النهائي-الذي-حدده-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097841195.html
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 أبريل/نيسان. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T17:14+0000
2025-02-16T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة ترامب أبلغت مسؤولين أوروبيين أنها تريد تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول عيد الفصح".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا". وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنجي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250216/وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-الرياض-لإجراء-مفاوضات-مع-الجانب-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1097840529.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

17:14 GMT 16.02.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 أبريل/نيسان.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة ترامب أبلغت مسؤولين أوروبيين أنها تريد تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول عيد الفصح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وفد أمريكي يتوجه إلى الرياض لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن أوكرانيا
16:56 GMT
وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا".
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
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