https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-الموعد-النهائي-الذي-حدده-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097841195.html
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 أبريل/نيسان. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T17:14+0000
2025-02-16T17:14+0000
2025-02-16T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة ترامب أبلغت مسؤولين أوروبيين أنها تريد تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول عيد الفصح".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا". وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنجي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250216/وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-الرياض-لإجراء-مفاوضات-مع-الجانب-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1097840529.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 أبريل/نيسان.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إدارة ترامب أبلغت مسؤولين أوروبيين أنها تريد تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول عيد الفصح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا يتوجه إلى السعودية
، اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم جيد.
وقال ويتكوف خلال مقابلة: "سأتوجه إلى هناك (الرياض) اليوم برفقة مستشار الأمن القومي، وسنعقد اجتماعات بتوجيهات من الرئيس (دونالد ترامب)، ونأمل أن نحقق تقدمًا جيدًا في سياق روسيا وأوكرانيا".