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المقهى الثقافي
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17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250216/عزاء-شابين-يتحول-لفرح-في-دولة-عربية-فيديو-1097820453.html
عزاء شابين يتحول لفرح في دولة عربية... فيديو
عزاء شابين يتحول لفرح في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
في حادثة استثنائية، تحول مأتم إلى عرس بعد 3 أيام من إقامة عزاء شابين، يدعيان نسيم والطاهر المصباحي، وذلك بعد تلقي أهلهما خبر وفاتهما خلال سفرهما لهجرة غير... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T07:49+0000
2025-02-16T07:49+0000
مجتمع
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الجزائر
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وبدأت عندما تلقت العائلة خبرا يؤكد وفاة شابين جزائريين من ولاية خنشلة، أثناء محاولتهما الهجرة، وسيطر الحزن على والد الشابين نسيم والطاهر المفقودين مصباحي، وتوافد السكان لتقديم التعازي للعائلة.لم تقتصر الفرحة على الأب فحسب، فأصدقاء الشابين ومحبيهما حرصوا على تهنئتهما بطريقتهم الخاصة، عبر إشعال الألعاب النارية وكأنه فرحهما، وعمت البهجة في الأرجاء.وظهر والد أحد الشابين في مقطع فيديو يشكر سكان المنطقة، قائلاً: "لقينا ولادنا حيين.. نحمد الله كثيراً".
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منوعات, الجزائر
منوعات, الجزائر

عزاء شابين يتحول لفرح في دولة عربية... فيديو

07:49 GMT 16.02.2025
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Fotolia / VILevi
تابعنا عبر
في حادثة استثنائية، تحول مأتم إلى عرس بعد 3 أيام من إقامة عزاء شابين، يدعيان نسيم والطاهر المصباحي، وذلك بعد تلقي أهلهما خبر وفاتهما خلال سفرهما لهجرة غير شرعية إلى أوروبا، فسرعان ما تبدلت الأحوال وانقلب الحزن إلى فرح.
وبدأت عندما تلقت العائلة خبرا يؤكد وفاة شابين جزائريين من ولاية خنشلة، أثناء محاولتهما الهجرة، وسيطر الحزن على والد الشابين نسيم والطاهر المفقودين مصباحي، وتوافد السكان لتقديم التعازي للعائلة.

في وسط الحزن المسيطر على العائلة والمنطقة، إلا أنه بعد مرور نحو يومين تلقى الأب مكالمة تخبره بأن الشابيين لا يزالان على قيد الحياة، لترتسم ملامح الفرح على وجهه ويتحول العزاء إلى فرح، وأن خبر وفاة كل من نسيم وابن عمه الطاهر مصباحي الذي تناقله الجميع مجرد إشاعة.

لم تقتصر الفرحة على الأب فحسب، فأصدقاء الشابين ومحبيهما حرصوا على تهنئتهما بطريقتهم الخاصة، عبر إشعال الألعاب النارية وكأنه فرحهما، وعمت البهجة في الأرجاء.
وظهر والد أحد الشابين في مقطع فيديو يشكر سكان المنطقة، قائلاً: "لقينا ولادنا حيين.. نحمد الله كثيراً".
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