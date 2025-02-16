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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250216/مصرع-48-شخصا-على-الأقل-في-انهيار-منجم-للذهب-غربي-جمهورية-مالي-1097817551.html
مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي
مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، أمس السبت، بمصرع 48 شخصا على الأقل جرّاء انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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تهريب ذهب
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الجزائر – سبوتنيك. وذكرت تقارير محلية، أن "48 شخصا على قتلوا في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي".وأضافت نقلا عن مصدر في الشرطة، أن "الحصيلة بلغت 48 قتيلا حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي جراء الانهيار".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غربي مالي.يشار إلى أن مالي تعتبر ثالث منتج للذهب في القارة الأفريقية، بحسب ما صرح به في وقت سابق وزير الخارجية عبد الله ديوب لوكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20241110/وزير-خارجية-مالي-أوكرانيا-تدعم-الإرهاب-في-بلادنا-وقررنا-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-معها-1094649714.html
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تهريب ذهب, العالم, أخبار مالي
تهريب ذهب, العالم, أخبار مالي

مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي

03:43 GMT 16.02.2025
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey / الانتقال إلى بنك الصورعامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، أمس السبت، بمصرع 48 شخصا على الأقل جرّاء انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي.
الجزائر – سبوتنيك. وذكرت تقارير محلية، أن "48 شخصا على قتلوا في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي".
وأضافت نقلا عن مصدر في الشرطة، أن "الحصيلة بلغت 48 قتيلا حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي جراء الانهيار".
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
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وفي يناير/ كانون الثاني 2024، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غربي مالي.
يشار إلى أن مالي تعتبر ثالث منتج للذهب في القارة الأفريقية، بحسب ما صرح به في وقت سابق وزير الخارجية عبد الله ديوب لوكالة "سبوتنيك".
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