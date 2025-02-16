https://sarabic.ae/20250216/مصرع-48-شخصا-على-الأقل-في-انهيار-منجم-للذهب-غربي-جمهورية-مالي-1097817551.html
مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي
مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، أمس السبت، بمصرع 48 شخصا على الأقل جرّاء انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T03:43+0000
2025-02-16T03:43+0000
2025-02-16T03:43+0000
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الجزائر – سبوتنيك. وذكرت تقارير محلية، أن "48 شخصا على قتلوا في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي".وأضافت نقلا عن مصدر في الشرطة، أن "الحصيلة بلغت 48 قتيلا حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي جراء الانهيار".وفي يناير/ كانون الثاني 2024، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غربي مالي.يشار إلى أن مالي تعتبر ثالث منتج للذهب في القارة الأفريقية، بحسب ما صرح به في وقت سابق وزير الخارجية عبد الله ديوب لوكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20241110/وزير-خارجية-مالي-أوكرانيا-تدعم-الإرهاب-في-بلادنا-وقررنا-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-معها-1094649714.html
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تهريب ذهب, العالم, أخبار مالي
تهريب ذهب, العالم, أخبار مالي
مصرع 48 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي
أفادت وسائل إعلام، أمس السبت، بمصرع 48 شخصا على الأقل جرّاء انهيار منجم للذهب غربي جمهورية مالي.
الجزائر – سبوتنيك. وذكرت تقارير محلية، أن "48 شخصا على قتلوا في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي".
وأضافت نقلا عن مصدر في الشرطة، أن "الحصيلة بلغت 48 قتيلا حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي جراء الانهيار".
10 نوفمبر 2024, 12:21 GMT
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غربي مالي.
يشار إلى أن مالي تعتبر ثالث منتج للذهب في القارة الأفريقية، بحسب ما صرح به في وقت سابق وزير الخارجية عبد الله ديوب
لوكالة "سبوتنيك".