https://sarabic.ae/20250216/وزيرا-دفاع-أمريكا-والسعودية-يبحثان-جهود-إرساء-دعائم-الأمن-والسلم-الدوليين-1097817148.html
وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي، بيت هيغسيث. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T01:15+0000
2025-02-16T01:15+0000
2025-02-16T02:06+0000
العالم العربي
السعودية
وزير الدفاع الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/57/1040695773_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_9605bf8899ad327b61b4b63cf0a8e8dc.jpg
وبحسب بيان نشره حساب وزارة الدفاع السعودية على موقع "إكس"، هنأ وزير الدفاع السعودي نظيره الأمريكي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وأضاف البيان، أنه جرى أيضًا بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/57/1040695773_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d6fb8d29313bbdbebb4570fd78ffb6df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, وزير الدفاع الأمريكي
العالم العربي, السعودية, وزير الدفاع الأمريكي
وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
01:15 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 02:06 GMT 16.02.2025)
أجرى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي، بيت هيغسيث.
وبحسب بيان نشره حساب وزارة الدفاع السعودية على موقع "إكس"، هنأ وزير الدفاع السعودي
نظيره الأمريكي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وأضاف البيان، أنه جرى أيضًا بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.