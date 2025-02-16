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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
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https://sarabic.ae/20250216/وزيرا-دفاع-أمريكا-والسعودية-يبحثان-جهود-إرساء-دعائم-الأمن-والسلم-الدوليين-1097817148.html
وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي، بيت هيغسيث. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-16T02:06+0000
العالم العربي
السعودية
وزير الدفاع الأمريكي
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وبحسب بيان نشره حساب وزارة الدفاع السعودية على موقع "إكس"، هنأ وزير الدفاع السعودي نظيره الأمريكي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وأضاف البيان، أنه جرى أيضًا بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
https://sarabic.ae/20250215/إعلام-أمريكي-قمة-محتملة-بين-ترامب-وبوتين-نهاية-الشهر-الجاري-في-السعودية-1097812228.html
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العالم العربي, السعودية, وزير الدفاع الأمريكي
العالم العربي, السعودية, وزير الدفاع الأمريكي

وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين

01:15 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 02:06 GMT 16.02.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019)
 خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أجرى وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي، بيت هيغسيث.
وبحسب بيان نشره حساب وزارة الدفاع السعودية على موقع "إكس"، هنأ وزير الدفاع السعودي نظيره الأمريكي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
أمس, 17:09 GMT
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وأضاف البيان، أنه جرى أيضًا بحث جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
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