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وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره الأمريكي
وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T20:31+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
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وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".وأشار إلى أنه هنأ هيغسيث على تعيينه وزيرا للدفاع.بدورها، ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بمساهمات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
https://sarabic.ae/20250216/السعودية-تؤكد-دعمها-لإجراءات-عون-والجيش-اللبناني-لحفظ-أمن-واستقرار-لبنان-1097824119.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره الأمريكي

20:31 GMT 16.02.2025
© Photo / unsplash/aboodi vesakaranالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / unsplash/aboodi vesakaran
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي.
وأشار وزير الدفاع السعودي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، إلى أنهما ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "فرص تعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي وبحثا الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين".
وأشار إلى أنه هنأ هيغسيث على تعيينه وزيرا للدفاع.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
السعودية تؤكد دعمها لإجراءات عون والجيش اللبناني لحفظ أمن واستقرار لبنان
09:17 GMT
بدورها، ذكرت وسائل إعلام سعودية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت، أن المسؤولين أكدا خلال المحادثة الهاتفية "وجود شراكة دفاعية مهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأضاف أوليوت، بحسب ما نقلت تلك الوسائل، أن "الوزير رحب بمساهمات المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي ودعا إلى مواصلة التعاون بشأن القضايا المشتركة، واتفقا على البقاء على اتصال وتنسيق إجراءاتهما عن كثب في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
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