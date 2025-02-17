https://sarabic.ae/20250217/اكتشاف-ثدييات-مفترسة-عمرها-30-مليون-عام-في-مصر-صور-1097878487.html

اكتشاف ثدييات مفترسة عمرها 30 مليون عام في مصر.. صور

اكتشاف ثدييات مفترسة عمرها 30 مليون عام في مصر.. صور

سبوتنيك عربي

تمكن فريق بحثي مصر من اكتشاف ثدييات مفترسة تصنف ضمن الكائنات التي كانت تسيطر على الأرض في عصور ما قبل التاريخ. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T15:38+0000

2025-02-17T15:38+0000

2025-02-17T15:38+0000

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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاكتشاف العلمي يعد إنجازا علميا جديدا حققه الفريق البحثي التابع لجامعة المنصورة، مشيرة إلى أنه يتضمن نوعين من الثدييات المفترسة التي كانت تعيش في مصر قبل 30 مليون عام.وبحسب الباحثين، فإن النوعين الجديدين يطلق عليهما "باستيتودون" و"سخمتوبس"، وتم اكتشافهما بمنطقة منخفض الفيوم.ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف العلمي يمثل إضافة كبيرة لتاريخ الثدييات المفترسة في أفريقيا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف، إن هذا البحث تم نشره في مجلة "الحفريات الفقارية الدولية".وتابع: "الثدييات التي تم اكتشافها تصنف ضمن آكلات اللحوم الشرسة التي استوطنت الغابات في مصر قبل نحو 30 مليون عام".ولفتت الصحيفة إلى قول قائد الفريق البحثي المصري الدكتور هشام سلام، إن بداية العمل على هذا الاكتشاف ترجع إلى عام 2020، حيث تم العثور على جمجمة ثلاثية الأبعاد في منخفض الفيوم، مشيرا إلى أن مراحل البحث التالية استمرت على مدار 5 سنوات لاستكمال اكتشاف وتسمية هذا الجنس الجديد من الثدييات المفترسة التي عاشت في مصر.وأوضح سلام أن آكلات اللحوم المنقرضة، التي تعرف بـ"هينودونتات"، كانت موجودة قبل ظهور القطط والكلاب والضباع، مشيرا إلى أنها كانت الكائنات المسيطرة بعد انقراض الديناصورات، قبل أن تنقرض هي الأخرى.

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