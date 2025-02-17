https://sarabic.ae/20250217/الجيش-اللبناني-يدخل-المناطق-الحدودية-بعد-انسحاب-إسرائيل-منها-فيديو-1097893759.html
الجيش اللبناني يدخل المناطق الحدودية بعد انسحاب إسرائيل منها.. فيديو
الجيش اللبناني يدخل المناطق الحدودية بعد انسحاب إسرائيل منها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني دخل بلدة ميس الجبل الحدودية. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T23:24+0000
2025-02-17T23:24+0000
2025-02-17T23:24+0000
الجيش اللبناني
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وأضافت قناة المنار اللبنانية، أن فرق الهندسة والأشغال بأت بفتح الطرقات بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها.وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام لبنانية أخرى أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدتي محيبيب وبليدا الحدوديتن جنوب لبنان.وبثت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الجيش اللبناني يدخل إلى موقعه الحدودي قرب الجدار في منطقة البياض في ميس الجبل.في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع.وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c8ee40a6b70d42b542b2a514a31daf7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الجيش اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الجيش اللبناني يدخل المناطق الحدودية بعد انسحاب إسرائيل منها.. فيديو
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني دخل بلدة ميس الجبل الحدودية.
وأضافت قناة المنار اللبنانية، أن فرق الهندسة والأشغال بأت بفتح الطرقات بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها.
وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام لبنانية أخرى أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدتي محيبيب وبليدا الحدوديتن جنوب لبنان.
وبثت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الجيش اللبناني يدخل إلى موقعه الحدودي
قرب الجدار في منطقة البياض في ميس الجبل.
في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع.
وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.