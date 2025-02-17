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https://sarabic.ae/20250217/اليونان-تفشل-في-إقامة-اتصالات-مع-إدارة-ترامب-1097845484.html
اليونان تفشل في إقامة اتصالات مع إدارة ترامب
اليونان تفشل في إقامة اتصالات مع إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن جهود فريق رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لإقامة قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة باءت بالفشل، مما شكّل هزيمة... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T00:30+0000
2025-02-17T00:30+0000
ترامب
اليونان
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وبحسب التقارير، حاول مسؤولون من إدارة ميتسوتاكيس استخدام قنوات اتصال معينة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن جميع المحاولات لم تنجح، مما يشير بوضوح إلى أن الحكومة اليونانية لا تُعتبر شريكاً ودوداً أو ذا أولوية لدى واشنطن.واقترحت التقارير عدة خطوات يجب أن تتخذها اليونان لتحسين موقفها، من بينها تبني موقف حيادي، والدعوة الفورية إلى السلام، والنأي بنفسها عن سياسات الاتحاد الأوروبي، والتأكيد بوضوح على عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى محاولة فتح قنوات اتصال مع روسيا، مستغلة دور ملاك السفن اليونانيين الذين قدموا دعماً كبيراً لموسكو، فضلاً عن موقف الحكومة اليونانية المتحفظ نسبيًا فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا.ورغم الإشارة إلى تحفظ أثينا بشأن تسليح كييف، إلا أن اليونان كانت من أوائل الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية عقب بدء العملية العسكرية الروسية، كما دعمت بقوة جميع العقوبات الغربية ضد موسكو.وكان ميتسوتاكيس قد صرّح بأن الموانئ اليونانية، لا سيما ميناء ألكسندروبوليس، أصبحت مركزًا رئيسيًا لنقل الإمدادات إلى أوكرانيا، مؤكداً أن العقوبات الأوروبية ستشكل ضربة قاسية لروسيا، وقد تؤدي على المدى المتوسط أو حتى القصير إلى زعزعة اقتصادها.
https://sarabic.ae/20250216/ترامب-روسيا-قوية-هزمت-هتلر-ونابليون-والرئيس-بوتين-يريد-إنهاء-الحرب-قريبا-1097845233.html
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ترامب, اليونان, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, اليونان, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان تفشل في إقامة اتصالات مع إدارة ترامب

00:30 GMT 17.02.2025
© AFP 2023 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AFP 2023 / Andreas Solaro
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أفادت تقارير إعلامية بأن جهود فريق رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لإقامة قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة باءت بالفشل، مما شكّل هزيمة سياسية ودبلوماسية كبيرة للبلاد.
سبوتنيك. وبحسب التقارير، حاول مسؤولون من إدارة ميتسوتاكيس استخدام قنوات اتصال معينة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن جميع المحاولات لم تنجح، مما يشير بوضوح إلى أن الحكومة اليونانية لا تُعتبر شريكاً ودوداً أو ذا أولوية لدى واشنطن.
ووصفت وسائل الإعلام هذه النتيجة، بأنها "هزيمة سياسية ودبلوماسية كبيرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا أكثر ودية تجاه تركيا، بينما تبدو غير مبالية باليونان.
واقترحت التقارير عدة خطوات يجب أن تتخذها اليونان لتحسين موقفها، من بينها تبني موقف حيادي، والدعوة الفورية إلى السلام، والنأي بنفسها عن سياسات الاتحاد الأوروبي، والتأكيد بوضوح على عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى محاولة فتح قنوات اتصال مع روسيا، مستغلة دور ملاك السفن اليونانيين الذين قدموا دعماً كبيراً لموسكو، فضلاً عن موقف الحكومة اليونانية المتحفظ نسبيًا فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
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أمس, 23:23 GMT
ورغم الإشارة إلى تحفظ أثينا بشأن تسليح كييف، إلا أن اليونان كانت من أوائل الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية عقب بدء العملية العسكرية الروسية، كما دعمت بقوة جميع العقوبات الغربية ضد موسكو.
وكان ميتسوتاكيس قد صرّح بأن الموانئ اليونانية، لا سيما ميناء ألكسندروبوليس، أصبحت مركزًا رئيسيًا لنقل الإمدادات إلى أوكرانيا، مؤكداً أن العقوبات الأوروبية ستشكل ضربة قاسية لروسيا، وقد تؤدي على المدى المتوسط أو حتى القصير إلى زعزعة اقتصادها.
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