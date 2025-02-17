https://sarabic.ae/20250217/اليونان-تفشل-في-إقامة-اتصالات-مع-إدارة-ترامب-1097845484.html

اليونان تفشل في إقامة اتصالات مع إدارة ترامب

اليونان تفشل في إقامة اتصالات مع إدارة ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إعلامية بأن جهود فريق رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لإقامة قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة باءت بالفشل، مما شكّل هزيمة... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T00:30+0000

2025-02-17T00:30+0000

2025-02-17T00:30+0000

ترامب

اليونان

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104470/29/1044702906_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_f0795fafb5214da59bb8f825d46402a1.jpg

سبوتنيك. وبحسب التقارير، حاول مسؤولون من إدارة ميتسوتاكيس استخدام قنوات اتصال معينة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن جميع المحاولات لم تنجح، مما يشير بوضوح إلى أن الحكومة اليونانية لا تُعتبر شريكاً ودوداً أو ذا أولوية لدى واشنطن.واقترحت التقارير عدة خطوات يجب أن تتخذها اليونان لتحسين موقفها، من بينها تبني موقف حيادي، والدعوة الفورية إلى السلام، والنأي بنفسها عن سياسات الاتحاد الأوروبي، والتأكيد بوضوح على عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى محاولة فتح قنوات اتصال مع روسيا، مستغلة دور ملاك السفن اليونانيين الذين قدموا دعماً كبيراً لموسكو، فضلاً عن موقف الحكومة اليونانية المتحفظ نسبيًا فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا.ورغم الإشارة إلى تحفظ أثينا بشأن تسليح كييف، إلا أن اليونان كانت من أوائل الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية عقب بدء العملية العسكرية الروسية، كما دعمت بقوة جميع العقوبات الغربية ضد موسكو.وكان ميتسوتاكيس قد صرّح بأن الموانئ اليونانية، لا سيما ميناء ألكسندروبوليس، أصبحت مركزًا رئيسيًا لنقل الإمدادات إلى أوكرانيا، مؤكداً أن العقوبات الأوروبية ستشكل ضربة قاسية لروسيا، وقد تؤدي على المدى المتوسط أو حتى القصير إلى زعزعة اقتصادها.

https://sarabic.ae/20250216/ترامب-روسيا-قوية-هزمت-هتلر-ونابليون-والرئيس-بوتين-يريد-إنهاء-الحرب-قريبا-1097845233.html

اليونان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, اليونان, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية